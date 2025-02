Ljubavna priča para za koji današnje generacije ni ne znaju da su bili skupa

Ljubavna priča Barbre Streisand i Elliotta Goulda danas se čini gotovo mitskom koliko je sada daleko u prošlosti.

Na samo Valentinovo (14. veljače) obilježavamo dan zaljubljenih te činimo male stvari koje vezu učvršćuju. Međutim, ima i onih ljubavnih parova za koje današnje generacije ni ne znaju da su bili zajedno, a među njima su Barbra Streisand i Elliott Gould.

Glumac i pjevačica/glumica su se upoznali 1962. godine, dok su bili na začetku svojih karijera, tijekom proba za broadwayski mjuzikl "I Can Get It for You Wholesale", u kojem je Streisand debitirala na Broadwayu, dok je Gould igrao glavnu mušku ulogu. Njihova profesionalna suradnja ubrzo je prerasla u romantičnu vezu, te su se vjenčali 13. rujna 1963. godine nakon jednogodišnje veze, a sin Jason rođen je 1966. godine.

I dok je Streisand postajala sve poznatija kao pjevačica i glumica filmskom platnu, Gould se više orijentirao na uloge na kazališnoj sceni. Sve veće profesionalne obveze i rastuća slava dovele su do izazova u njihovu braku, kojeg će Gould kasnije opisati kao "kupka od lave". Na koncu, njihov brak nije izdržao i 1971. su finalizirali razvod, no zbog sina su ostali u prijateljskim odnosima.

Poslije ovog braka, Gould, kojeg današnje generacije najviše pamte po ulozi Jacka Gellera u seriji "Prijatelji" te filmskoj franšizi "Oceanovih 11", kratkotrajno je (dvaput) našao sreću s Jennifer Bogart, s kojom je imao još dvoje djece. I Streisand, koja je danas jedna od najcjenjenijih umjetnica u Hollywoodu s preko 150 milijuna prodanih primjeraka u svijetu, ostvarila je nebrojene rekorde, a sreću u ljubavi je pronašla s Jamesom Brolinom, kojeg mlađe generacije mogu prepoznati kao oca Richarda Castlea u seriji "Castle".

