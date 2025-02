Društvene mreže vrve reakcijama na Thompsonov koncert u Zagrebu: ''To se čekalo!''

Marko Perković Thompson na društvenim mrežama otkrio je kada će održati koncert u Zagrebu, a reakcije ne prestaju pljuštati.

Marko Perković Thompson na društvenim mrežama otkrio je da će održati koncert na zagrebačkom Hipodromu. Koncert će biti, kako stoji u objavi, prvi vikend u srpnju.

Ova vijest razveselila je njegove obožavatelje koji su objavu zatrpali brojnim komentarima.

''Toooo se čekalo! Koji će to spektakl biti! Vidimo se'', ''Ne mogu dočekati'', ''Kad će karte u prodaju, to nam recite'', ''Jedva čekam'', ''Ovo se čekalo'', ''Dolazimo legendo'', ''Svi smo čekali Zagreb, strepili do zadnjeg trenutka hoće li biti dozvoljen i sada smo konačno dočekali. Hipodrom će gorjeti'', ''Živimo za srpanj'', ''Legendo'', ''Ma ja dolazim iz Njemačke'', ''Hipodrom će biti malen'', ''Termin je izvanredan'', dio je komentara ispod Thompsonove objave.

