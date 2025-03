''Pa ovo je stvarno promjena, koje proizvode koristi?'' Zvijezda 90-ih zbunila sve svojom pojavom!

Frontmen grupe Limp Bizkit Fred Durst pojavio se s voluminoznom perikom na koncertu u Ujedinjenom Kraljevstvu, a mnogi ga isprva nisu prepoznali.

Krajem devedesetih i početkom 21. stoljeća među najpoznatije glazbene žanrove probio se nu metal, koji je kombinirao metal i rap/hip-hop glazbu. Papa Roach, Korn, Linkin Park za vrijeme Chestera Benningtona, Staind, Slipknot, sve su to bendovi koji su milenijalce uveli u područje metal glazbe.

Među bendovima koji su definirali jedan žanr je i Limp Bizkit predvođen Fredom Durstom, koji se u glazbeni mainstream probio singlovima poput "Nookie", "Take a Look Around", "Rollin' (Air Raid Vehible)", "My Way", "Behind Blue Eyes" (obradom pjesme grupe The Who) i "My Generation".

Danas 54-godišnji Durst, poznat po nošenju bejzbolske kape, na nedavnom koncertu u sklopu turneje po Ujedinjenom Kraljevstvu došao je s voluminoznom sijedom frizurom koja je cijelo vrijeme poskakivala. I dok se vjerojatno radilo o perici, mnogi korisnici bivšeg Twittera su se šokirali kada su vidjeli koliko se Durstov izgled promijenio u odnosu na najsjajnije dane.

"Nisam ga ni prepoznala", "To je Fred Durst? Pomislio sam da se Jerry Garcia vratio iz mrtvih", "Zašto su se pomiješali Frederick Douglass i Nick Nolte?", "Uhvatila ga je Dumbledoreova kletva iz Plamenog pehara", "Ovo je promjena, koje proizvode koristi?", pisali su korisnici društvenih mreža.

Unatoč velikoj popularnosti, sam Durst i Limp Bizkit brzo su pali u nemilost. Odlazak (pa povratak) gitarista Wesa Borlanda, svađe s drugim glazbenicima, zasićenje žanrom, dovele su do toga da danas ispunjavaju pozornice u manjim klubovima, a mnogi ne prepoznaju Dursta.

Ni sam pjevač nije mogao izbjeći kontroverze, pa se tako u njegovoj biografiji nalazi zabrana ulaza u Ukrajinu nakon što je 2015. živio šest mjeseci na okupiranom Krimu te zatražio rusko državljanstvo, pohvalivši Vladimira Putina u pismu. Iako je on tvrdio kako su ruski mediji prenijeli lažnu vijest, to je bilo dovoljno da ne može ući na teritorij Ukrajine. Četiri puta se ženio (zadnji 2022.) te je otac dvoje djece.

