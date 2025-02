Genijalnog kriminalca iz hit-serije na fotkama iz mladosti teško je prepoznati zbog jednog detalja

James Spender na fotografijama iz mladosti imao je bujnu kosu, a posljednjih nekoliko godina na malim ekranima viđamo ga s kratkom kosom ili skroz ćelavog.

Glumac James Spader gledateljima ispred malih ekrana najpoznatiji je po ulozi genijalnog kriminalca Raymonda Reddingtona u seriji ''Crna lista'' (The Blacklist).

On je u seriji utjelovio bjegunca koji surađuje s FBI-om i nudi im pomoć u hvatanju najopasnijih svjetskih zločinaca pod uvjetom da jedino razgovara s agenticom Elizabeth Keen.

Inače, ovaj glumac karijeru je započeo u 1980-ima, a proslavio se ulogama u filmovima poput ''Sex, Lies, and Videotape'', ''Pretty in Pink'', a gledali smo ga i serijama ''Boston Legal'', ''The Office''. Na početku karijere nije izgledao niti približno kao danas, a zbog jednog detalja kojega je tada imao rijetki ga mogu prepoznati na fotografijama iz mladosti.

Naime, tada je imao bujnu kosu, a danas ga viđamo ili s kratkom kosom ili ćelavog.

Ono što ga čini drugačijim od ostalih glumaca, kako pišu strani mediji, je činjenica da ima jednu vrstu fotografskog pamćenja pa tako dok snima scene on zapravo u svojoj glavi čita scenarije.

Glumac je ranije priznao i kako ima opsesivno-kompulzivni poremećaj.

"To mi je jako teško. Zbog toga lako razvijem ovisnička ponašanja, jer rutina i rituali postanu duboko ukorijenjeni'', priznao je u razgovoru za Rolling Stone.

Tada je otkrio i da mu je poremećaj otežava privatan život, ali da mu je bio od velike pomoći u profesionalnom radu.

Ovaj glumac privatan život drži podalje od javnosti, ali je ipak poznato da ima troje djece.

S bivšom suprugom Victoriom Kheel dobio je dva sina, a njihova imena su Sebastian i Elijah. Od Victorie se rastao 2004. godine, a ubrzo je započeo vezu s Leslie Stefanson. S njom je 2008. godine dobio još jednog sina kojemu su dali ima Nathanael.

I sam je svojedobno prokomentirao svoj tajanstveni privatan život.

''Nemam računalo, nikakvu elektroniku u svom životu. Imam pokvareni telefon. Kad zazvoni, otvorim ga i samim tim ga ugasim," rekao je za The Independent 2009. godine.

