Brena, Maja i Stavros iskreno o najtežim danima u životu: ''Ja sam dotaknuo dno života!''

Domaće zvijezde za In magazin su otkrile svoje najteže trenutke u životu. Jasmin Stavros otkriva da je jednom dotaknuo dno života, Lepa Brena prisjetila se svojih nastrašnijih dana, a Sandra Perković ispričala što ju je izvuklo iz ponora kada je mislila da je kraj. Poslije kiše uvijek dolazi sunce, a kako su se domaće zvijezde izvukle iz svojih teških dana, pogledajte u prilogu In magazinu.

Iz života zvijezda često vidimo nasmiješena lica, uspjeh, luksuz i blještavilo, no s druge strane medalje katkad se kriju bure i oluje.



''Bilo je izuzetno teških momenata u mom životu, ajde da ne spominjem stalno šta je to, mislim da svaki čovjek ima užasnih momenata u životu, međutim ja sam osoba koja se borim s tim nekim negativnostima, ali procesuiram to na jedan veoma zdrav način'', rekla je Lepa Brena jednom prilikom.



''Moram priznat bilo je perioda kad sam ja isto uzimao opijate, kad sam uzimao alkohol, moram priznati, da lažem nema smisla! Onda sam vidio da moji prijatelji umiru kraj mene, ja sam dotakao dno života! Baš sam bio u toj jednoj fazi životnoj i onda sam rekao stop! Više toga nema. U to vrijeme nije bilo pomoći nekih komuna da ti netko pomogne, tad sam se morao vaditi sam'', priznao je Jasmin Stavros.



''Bilo je naravno jako teških trenutaka i kad sam pomislila da odustanem od pjevanja, da napustim i muziku i karijeru, da jednostavno to stavim negdje iza leđa, to su te devedesete godine koje su meni i mojoj obitelji donijele jako jako puno nesreće i stresova i bolesti i smrti roditelja i tako dalje'', kaže Neda Ukraden.



Turneje, putovanja, svakodnevni nastupi, paparazzi... Majin problem najčešće je iscrpljenost koja vodi do sloma.



''Jako puno burnoutova, znači abnormalno pregorijevanje od posla! Koji rezultiraju nekakvom nervozom ili neki mini slom gdje se ti fakat rasplačeš i kažem ''nemrem više, ljudi ja više ne mogu gledat na oči od umora''. Ali ovo ne, niti sam ti ja toliko nesigurna da bi mene nešto mučilo pa da se moram pravdat publici, niti sam toliko sigurna da opet idem glavom kroz zid, jednostavno koračam!'', objasnila je Maja Šuput.



''Mislim da su usponi i padovi dio svakog životnog puta. Neću reći da si priželjkuješ što više padova, ali da te oni čine jačim i čvršćim na stvari koje te čekaju u životu, tako se dogodilo kod mene više puta, ali snagu pronalazim upravo u samoj sebi i ljudima koji me vole, koji me istinski vole i poštuju'', kaže Sandra Perković.



''To dođe s godinama! Sada u 41. sam shvatio da si takav kakav si i prihvatiš se ili se ne prihvatiš. Neki ljudi se ne prihvate pa se dovedu u tu situaciju, ja sam eto stao ispred ogledala i rekao ''Vidi, taki si kaki si, prihvati se i to je to!'' Nema dalje'', rekao je Mario Roth.



A onda se i problemi rješavaju lakše! Evo Breninog recepta.



''Čini mi se da ljudi mnogo gledaju filmove i po fimovima rješavaju te priče. Znate, čim imate neki problem oni uzmu bocu nekog žestokog pića i onda krenu da piju. Problemi se ne rješavaju tako. Problem moraš isplakati, moraš ga prihvatiti i moraš se konzultirati bez bijesa, bez ljutnje, s nekim tko je smiren, inteligentan, mudar, pametan i da krenete u rješavanje problema, tako se rješavaju problemi'', objasnila je Lepa Brena.



''Tko nema par problemčića u životu?! Svi imaju! Ali ja mislim da dok imaš zdravlje, malo sriće. Hvala Bogu imam i posao, egzistenciju... Lakše je ići kroz život, a ove druge stvari će se posložiti, ne može nikad biti sve kako si ti zamislio, a možda to i je čar nekog života da iza kiše dođe sunce!'', kaže Jole.



''Ljudi smo, griješimo, normalno je pogriješiti, kažeš ''pogriješio sam, idemo dalje, kako to možemo ispravit''. Mislim da je iskrenost i ta ljubav prema sebi najbitnija, da je to neki moj motiv i snaga koji me iz svih najtežih situacija izvadi'', kaže Sandra Perković.



S kojim god se teškim trenucima suočili, ohrabrite se i glavu gore jer loše stvari često nas usmjere na put do najboljih stvari koje će nam se dogoditi u životu.

