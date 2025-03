Početkom 80-ih bio je jedna od najvećih zvijezda bivše države, a njegov hit koji ne blijedi svi znaju!

Početkom 80-ih bio je jedna od najvećih zvijezda bivše države. Njegova pjesma ''Dao sam ti dušu'', doživjela je brojne obrade, a sjaj joj godinama ne blijedi. Alen Slavica posljednjih godina živi u Los Angelesu. Kako izgleda život u Americi, koliko ga je očinstvo promijenilo te što novo priprema, podijelio je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

Alen Slavica prvi se put preko bare odselio početkom 90-ih, a u Hrvatsku se vratio početkom 2006. No prije nekoliko godina ponovno je otišao u Los Angeles.



Kako je zapravo odabrao L.A. kao jednu svoju životnu stanicu?

''Davno je to bilo, ja sam čak pjevao doček novih godina, na nekoliko koncerata, davno još tamo krajem 80-ih. Živio sam na relaciji Hrvatska - Kanada, putovao sam do Amerike, radio razno - razne koncerte i kad sam upoznao svoju ženu Sandru 1999, onda sam jedno vrijeme ostao, pa smo se oženili. Međutim to je bilo raznih pretumbacija, u smislu da je ona živjela 20 godina, ja sam bio 4, pa smo živjeli u Hrvatskoj 10, pa smo se ponovno vratili, sad smo ponovno 10 u L.A. -u'', ispričao je.

Što je brzo prihvatio iz grada, a što mu je bilo neobično?

''Pa uvijek ti netko nešto nameće, je li to fast food ili je to taj neki brzi tempo s tih svih freewaya i highwaya. Onda kad čovjek živi u L.A.-u živi u nekom svom kvartu i ne odlazi u neke druge dijelove grada koji su puno dalje. Tako da meni nema razlike živjeti u Zagrebu ili živjeti u L.A.-u'', govori.

Albumi su mu dostizali zlatnu nakladu, a čuvena ploča ''Dao sam ti dušu'' dosegla je i platinastu, a za nju je rekao da je njegova osobna karta. Pjesma trenutno broji blizu 28 milijuna pregleda.

I kako je nastala ta pjesma?

''Đorđe Novković pokojni, veliki, veliki kompozitor, skladatelj naš čuveni, legenda. On je to napisao za mene krajem '88. godine. Ja sam s njim radio 7 albuma, radili smo u jednom studiju u Beogradu. Nije propuštao niti jedan uzdah. Niti jednu emociju. I kako bih rekao radilo se možda neopterećeno, nije čovjek razmišljao o financijama, da li će imat hit, neće imat hit. Nego se radilo iskreno i naravno ljudi to tijekom vremena prepoznaju'', priča Alen.

Je li odmah znao da će imati takav uspjeh?

''Ma ne, ni na kraj pameti. Teško je reći. Nekada davno u Jugotonu se skupljalo 50-ak ljudi pa bi slušali album i odlučilo se uvijek da se ide na jednu pjesmu za koju se smatralo da ima u sebi nekog potencijala da bude hit. I to se onda nametnulo tržištu. Ali nikad čovjek nije sto posto siguran hoće li biti hit ili neće, ni na kraj pameti. Tko bi rekao da će pjesma koja je bila 88. snimljena imati 20 milijuna pregleda'', priča.

S 15 godina je počeo?

''Ajmo reći profesionalno s 15, 16 kad je bio to prvi album s Đelom Jusićem, međutim ja sam pobijedio na pjevačima Hrvatske i prije toga na prvom glasu Karlovca kao klinac, nekako je bilo predodređeno da sam muzikalan i da imam taj nekakav gift Bogom dat'', govorim.

Jesu li mu dolazila pisma i cure na vrata?

''Cura na vrata je bilo jako puno. Bilo je prijetnji smrću, bilo je rezanje žila, bilo je poziva hitnih ambulanti u kasne sate. A i bilo je pisama, da ih čuvam negdje kući na terasi sigurno preko 200 tisuća komada.

Alen je inače zet pokojnog Arsena Dedića. A on i supruga Sandra roditelji su postali prije 13 godina. Alen je tada imao čak 47.

Ima 13-godišnju djevojčicu, koliko ga je očinstvo promijenilo?

''Imao sam tu sreću da sam otac postao dosta kasno jer to je sreća da nisam propustio njezino puzanje, prve zubiće, sve što slijedi u rastu male djevojčice. Da je to bilo ranije, ja bih puno falio jer sam puno svirao, puno više nego danas. Imati tinejdžera danas vam to nije lako. Koji je na TikToku i dok ruča i dok večera, međutim to ne možete mijenjat jer imamo nekoliko bilijuna tinejdžera na tome, ali to su faze. Ona je vrlo samostalna i pleše i na takmičenja ide'', priča Alen.

Zna li ona koliko je toga on napravio u Hrvastkoj?

''Ne baš, nije u tom điru. Zna da tata pjeva ali o nekim većim euforijama 80-ih ću joj pričat kad bude starija'', kaže.

Supruga je ovako malo samozatajna?

''Nije ona baš za pokazivanja'', priznao je Alen.

Što se tiče glazbe, i novi singl je uskoro vani?

''Evo jučer sam u studiju bio s mojim velikim prijateljem Stevejem Dobsonom koji svira gitare, radim s jednom novom ekipom to je Milan Petrović koji mi je radio duet s Gabi, Karlovačke kiše, koji mi je radio duet s Nepalcem. Ponovno surađujemo na mom novom singlu. Fina pjesma lagana, ljubavna, čut ćete je za 20-ak dana'', najavio je Alen.

