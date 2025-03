Cetinski kad nije na moru dosta vremena provodi u isusovačkom samostanu: ''Tu naučiš neku priču!''

Tony Cetinski napravio je tri mjeseca dugu pauzu od koncerata. I to kako bi se odmorio i što više vremena provodio na moru, u ribolovu. Jede ribu minimalno dva puta na tjedan, a rezultat toga je 13 kilograma manje na vagi. Kako je smršavio, ali i sve o reizdanju na vinilu njegova kultnog albuma "Ljubav i bol", otkrio je našoj Juliji Bačić Barać.

S 26 godina Tony Cetinski objavio je nosač zvuka "Ljubav i bol". 30 godina kasnije taj album dobio je svoje reizdanje, i to na vinilu.

''Danas se pokazalo da je to kolekcija hitova iako tad nismo tako razmišljali, baš smo radili rasterećeni'', kaže.

"Ja sam zaljubljen", "23. PROSINAC" i niz drugih hitova nalaze se upravo na ovom kultnom izdanju. Zvuk koji je tada Tony s producentom Guidom Mineom donio, bio je potpuni izlazak i njegove zone komfora.

''To je nešto što je novo bilo, novi zvuk, sjećam se je Guido Mineo di god bi izlazili, on bi još to preslušavao u svom automobilu daj dođi čut, u autu se preslušavao sve. Išao je po klubovima i nije govorio o kome se radi nego je nagovarao DJ-ja, ajde da vidimo kako će reagirati publika, puštao je demo snimke da vidi reakciju'', prisjetio se Tony.

Zanimljivo je i da je pjesmu "23. prosinac" snimio bolestan.

''Totalno bolestan, imao sam anginu, začepljen nos, grlo, i htio sam ponoviti snimanje, ali Guido je rekao da ne, da se baš zbog toga ta patnja bolje čuje, osjeti'', govori.

A za neke uspješnice s tog albuma nije vjerovao da će postati hitovi.

''Meni "Ja sam zaljubljen" bila premekana pjesma, ali dan danas to moćno zvuči''.

Danas sve njegove pjesme ocjenjuje i supruga Dubravka, koja mu je i poslovna suradnica.

''Meni je osobni menadžer, direktorica svemira, moja supruga, Tina mi je booking menadžer, mislim da se bolje radi kad se podijeli posao'', govori.

Tri mjeseca napravio je pauzu od koncerata, i to sve kako bi što više bio na moru.

''Često sam na moru, skoro svaki dan, žena će poluditi već s tim, tamo je mir, zen, svježi zrak i ne možeš nego biti dobro'', govori.

U ribolov se toliko zaljubio da svaki slobodan trenutak provodi pecajući.

''Volim od malih nogu, podsjeća me i na mog djeda, ja sam s njim išao često u lov, na čeku, pa bi ja zaspao, to mi nije bilo tako interesantno, ali ribolov je nešto drugo'', govori Tony.

Promijenio je stil života - živi mirnije i hrani se zdravije. Smršavio je 13 kilograma.

''Ja sam samo sebi odredio tako ću živjeti, jest ću ono što ulovim, nisam ništa ulovio mjesec dana i onda sam smršavio'', našalio se.

Smršavio je 13 kilograma, a na post posebno pazi u korizmi.

''Uz svoju suprugu živim korizmu cijelu godinu i imamo dva dana u tjednu post i to ne zato što moramo, ili fanatično želimo, nego jednostavno tako sam se naviknuo'', objasnio je.

Kad nije na moru, Tony dosta vremena provodi i u isusovačkom samostanu.

''U Opatiji preko puta stana gdje smo živjeli je samostan i mi smo tamo njima pomagali, kuhali, prali posuđe, sve te normalne stvari izvan tog teološkog, a tu hoćeš nećeš svaki dan naučiš neku priču'', zaključio je Tony.

S 55 godina, jedan od naših najuspješnijih pjevača naučio je vrlo dobro balansirati dva svijeta - sjaj pozornice i tišinu mora.

