Lidija Bačić sve je pomalo iznenadila pojavom u kombinaciji na koju kod nje nismo uopće navikli!

Lidija Bačić plijenila je poglede na premijeri filma "Babylon" u Zagrebu zbog svojeg, za nju netipičnog, seksi izdanja.

Naša atraktivna pjevačica Lidija Bačić plijeni poglede gdje god se pojavi, a tako je bilo i na premijeri filma "Babylon" u Zagrebu.

Lile je za tu prigodu obukla uske traperice i majicu s dekolteom preko koje je nosila kratku kožnu jaknu, a utegnuto izdanje savršeno je naglasilo njezine ženstvene obline.

Iako je poznata po golišavosti, potvrdila je i da ne mora otkriti puno kože kako bi ukrala pažnju, i to nakon što je zapalila Instagram fotkom na kojoj je pokazala stražnjicu.

Pjevačica je nedavno je za IN magazin progovorila i o svojem ljubavnom statusu.

"Pa, to već nekako godinama zadržavam za sebe. Neki vole pričati, neki ne. Ja više volim o sebi i o svojem poslu. Ali lijepo mi je, to je to. Jednog dana kad se odlučim udati, onda će svi znati. Dok to još nije finalno, da znamo da je to to za udaju – neću ništa pričati", rekla je Lile.

