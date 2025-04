Znate li tko je na ovoj fotografiji? U potpunosti je promijenio izgled zbog posla!

Johnny Depp dobio je novu ulogu kojom se pokušava vratiti na velike ekrane nakon medijski popraćene tužbe protiv bivše supruge Amber Heard 2022. godine. U pitanju je film "Day Drinker", čija je producentska kuća Lionsgate objavila prve fotografije na kojima je 61-godišnji glumac podsjetio na dane kada je glumio Gellerta Grindelwalda u trilogiji "Fantastične zvijeri i gdje ih pronaći".

Za novu ulogu Depp je u potpunosti promijenio izgled te ga se može vidjeti sa sijedom srebrnom kosom, sijedom bradom i plavim kontaktnim lećama.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Taj izgled oduševio je brojne Deppove pratitelje, koji su ga već proglasili srebrnim liscem (silver fox).

This picture was taken barely a week apart. Johnny Depp is definitely eating this role 🔥🔥 pic.twitter.com/hQsFDB6NbL