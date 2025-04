Katy Perry brutalno napadnuta na društvenim mrežama poslije ovog poteza nakon putovanja u svemir!

Katy Perry izazvala je lavinu komentara ljubljenjem tla i tratinčice nakon slijetanja letjelice tvrtke Blue Origin.

U ponedjeljak poslijepodne tim od šest žena, među kojima su i pjevačica Katy Perry, novinarka Gayle King i bivša novinarka Lauren Sanchez, otišao je na ukupno 11-minutni put do orbite i natrag u letjelici tvrtke Blue Origin, čime su još više otvorile put prema svemirskom turizmu za bogate.

Katy Perry, Gayle King, Lauren Sanchez Foto: Profimedia

Katy Perry - 3 Foto: Profimedia

Perry, koja se s vlasnikom Blue Origina Jeffom Bezosom druži posljednjih nekoliko godina, postala je meta kritika na društvenim mrežama zbog dramatičnog izlaska iz letjelice i – ljubljenja tla.

Katy Perry - 2 Foto: Profimedia

Katy Perry exiting the rocket capsule. pic.twitter.com/rSIApEQ8m2 — Pop Crave (@PopCrave) April 14, 2025

Nakon što su se vratile na tlo, svaka članica tima osim Perry bila je uzbuđena nakon izlaska, no ona je bila još dramatičnija. Tijekom izlaska u zrak je podignula tratinčicu, cvijet po kojem je njezina kći Daisy dobila ime, poljubila je i onda se spustila na koljena i počela ljubiti tlo.

first video of katy perry floating in space pic.twitter.com/zqytfDvS99 — 2000s (@PopCulture2000s) April 14, 2025

"Oh, drame. Gospođice, bili ste gore samo 20 sekundi", "Ljubi tlo kao da nije bila gore dvije sekunde", "Bio je to let od ukupno 10 minuta, pobogu", "Drama queen", "Ozbiljno? Ovo je tako neuvjerljivo. Ništa osim prilika za slikanje i ismijavanje pravog svemira, putovanja i stvarnih astronauta", "Je li nas ovih 10 minuta trebalo inspirirati da si nađemo sugar daddyja?", dio je komentara.

Katy Perry Foto: Profimedia

Katy Perry - 1 Foto: Profimedia

Katy Perry - 3 Foto: Profimedia

Katy Perry - 5 Foto: Profimedia

I dok su sve članice ove turističke ekspedicije to pokušale pokazati kao proslavu i inspiraciju za žene, ima i onih koji su poručili kako je to daleko od prave situacije, uzimajući u obzir trenutačno stanje u SAD-u, gdje predsjednik aktivno radi na uklanjanju važnosti žena i osoba drugih rasa u mnogi područjima.

"katy perry going to space!!"

The actual trip: pic.twitter.com/JK4mOyuiKY — solcito (@_valkyriecroft) April 14, 2025

The Astronauts were stuck in space for 286 days..

Katy Perry after 10 minutes in space

🤣 pic.twitter.com/G3IenRqkXa — Ron M. (@Jewtastic) April 14, 2025

"Smiješno kako bi odlazak Katy Perry i Lauren Sanchez u 'svemir' trebao inspirirati žene, ali žene koje su već radile u NASA-i dobivaju otkaze i uklanjaju im se biografije s internetske stranice", poručila je korisnica Threadsa.

Kako je izgledala unutrašnjost letjelice, pogledajte OVDJE.

Perry, njezin partner Orlando Bloom, Bezos i njegova zaručnica Lauren Sanchez prije dvije godine bili su u Dubrovniku. Više o tome pročitajte OVDJE.

