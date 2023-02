Bivši suprug Nine Badrić pojavio se u javnosti nakon dugo vremena, pogledajte kako izgleda danas

Bernard Krasnić, bivši suprug Nine Badrić, iznenadio je dolaskom na komemoraciju za Miroslava Ćiru Blaževića.

Komemoracija za trenera svih trenera, Miroslava Ćiru Blaževića, okupila je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog brojne poznate Hrvate, a posebno iznenađenje bio je dolazak Bernarda Krasnića, bivšeg supruga Nine Badrić.

Pogledaj i ovo bilo je to davno Sjećate se mlađahnog muža Nine Badrić? Razveli su se nakon šest godina, a on se oženio bivšom djevojkom našeg sportaša

Otkako se razveo od pjevačice, Bernarda nemamo baš priliku vidjeti u javnosti, a na komemoraciji je snimljen u društvu Ante Todorića, sina Ivice Todorića.

Bernard i Nina zaljubili su se kada je njoj bilo 29, a njemu 23 godine. Zaručili su se nakon dvije godine veze u Dubrovniku i vjenčali četiri godine kasnije.

No njihova bračna idila nije dugo potrajala i već nakon dvije godine objavili su da se razvode, a Nina je u službenom priopćenju za medije kao razlog navela nepomirljive razlike i emocionalnu udaljenost. Ipak, nakon toga su uspjeli spasiti svoj brak te su se službeno razveli tek 2012. godine.

Bernard je nakon razvoda pronašao sreću s Laticom Ivanišević, s kojom se vjenčao 2015. godine nakon dvije godine veze. Latica je prije toga javnosti bila poznata po vezi s tenisačem Marijom Ančićem, a njih dvoje prekinuli su početkom 2011.

Nina svoj ljubavni život već godinama uspješno skriva od javnosti, a uoči svojeg koncerta u Beogradu povodom Dana zaljubljenih progovorila je o razvodu od Bernarda.

"Bila sam u vezi i braku 12 godina i to je već jako davno vrijeme iza mene. To je bio period mog života kojeg se sjećam po više-manje lijepim stvarima i ljudi uvijek imaju neke svoje razloge zašto nešto ne uspije. Moram priznati da je rastava braka jako grozna stvar, da je to vrlo teško preživjeti, da je to trauma za oboje, bez obzira na to kakav je brak bio. Uvijek mi bude žao kad pročitam da se dvoje ljudi rastaje jer sam sama prošla kroz to i znam da je to poprilična muka i da traje dugo", kazala je za srpske medije.

"Ja apsolutno vjerujem u ljubav jer nas ljubav ne može razočarati, samo ljudi mogu. To što moj brak nije uspio ne znači da ništa drugo neće uspjeti i da neće biti još bolje i ono pravo", dodala je Nina.

