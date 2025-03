Bila je tinejdžerica kad se proslavila u kultnom ''Povratku u budućnost'', danas joj je 58 godina!

Claudia Wells, poznata po ulozi Jennifer Parker u filmu ''Povratak u budućnost'', izgledala je neprepoznatljivo na događaju u Hollywoodu, a nakon gotovo triju desetljeća pauze od glume, sada vodi luksuznu trgovinu.

Glumica Claudia Wells izgledala je neprepoznatljivo dok je u četvrtak na događaju u Hollywoodu u Los Angelesu nosila ekscentričan retro outfit.

Zvijezda rođena u Maleziji, sada 58-godišnjakinja, pokazala je smjeliji stil, ali imala je gotovo identičnu frizuru kao kad je glumila u kultnom filmu "Povratak u budućnost''.

Bila je tinejdžerica kad je glumila uz Michaela J. Foxa, tada 22-godišnjaka, sada 63-godišnjaka, u hit-filmu iz 1985. godine.

U svojoj najpoznatijoj ulozi igrala je originalnu Jennifer Parker, ali ju je kasnije zamijenila druga glumica u dva nastavka.

Također je glumila u CBS seriji "Herbie, the Love Bug", no nakon što je napustila Hollywood kao tinejdžerica, uzela je gotovo tri desetljeća pauze od glume.

Danas je vlasnica poslovanja i vodi luksuznu trgovinu za preprodaju muške odjeće Armani Wells.

Inače, Claudia je glumu napustila zbog obiteljskih razloga. Tada je objasnila da je njezinoj majci dijagnosticiran rak i odlučila je pauzirati glumačku karijeru. Brinula je o majci sve do njezine smrti 2008. godine.

Godine 2011., oko 26 godina nakon što je napustila Hollywood, Wells se vratila glumi, pojavila se u indie sci-fi filmu "Alien Armageddon".

Iste godine ponovila je ulogu Jennifer Parker i posudila glas za "Back to the Future: The Game".

A 2020. godine viđena je kako pozira uz DeLoreana, 35 godina nakon što je glumila u originalnom blockbusteru, koji je nazvala svojim "omiljenim autom".

