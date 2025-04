Legenda iz ''Povratka u budućnost'' snimljena nakon dugo vremena, evo koliko se promijenio od filma!

Gledali smo ga u hit-franšizi 80-ih, a on se u 87. godini drži bolje no ikad.

Na ulicama New Yorka viđena je velika holivudska legenda, glumac Christpher Lloyd.

Christopher Lloyd - 7 Foto: Profimedia

U odličnom stanju sa svojih 86 godina nekog je čekao na ulici, a pozornost svih privukle su tenisice koje je nosio na nogama koje ujedno pokazuju i da se ne predaje godinama.

Christopher Lloyd - 9 Foto: Profimedia

Rođen 22. listopada 1938. godine u Connecticutu, Christopher Allen Lloyd odrastao je u intelektualnoj i umjetnički nastrojenoj obitelji. Njegova majka Ruth bila je pjevačica, a otac Samuel uspješan odvjetnik. Već kao tinejdžer Lloyd se zaljubio u kazalište, a s 14 godina započinje volontirati u kazalištu u Westportu.

Christopher Lloyd - 5 Foto: Profimedia

Svoje glumačko umijeće usavršavao je na Neighborhood Playhouse School of the Theatre u New Yorku, gdje je učio od slavnog glumačkog mentora Sanforda Meisnera. Prvi profesionalni nastupi uslijedili su na off-Broadway scenama šezdesetih godina, gdje je njegov talent brzo prepoznat.

Filmski debi ostvario je 1975. godine u klasiku Miloša Formana Let iznad kukavičjeg gnijezda, gdje je tumačio ulogu pacijenta Maxa Tabera. Film je osvojio pet Oscara i poslužio kao odskočna daska za Lloydovu filmsku karijeru.

Christopher Lloyd Foto: Profimedia

Uslijedio je niz zapaženih uloga koje su potvrdile njegovu svestranost i jedinstvenu scensku prisutnost. Među najpoznatijima su: Judge Doom u Who Framed Roger Rabbit (1988.), ujak Fester u The Addams Family (1991.) i nastavku Addams Family Values (1993.), profesor Plum u filmskoj adaptaciji igre Clue (1985.), lopov Switchblade Sam u Dennis the Menace (1993.)

Christopher Lloyd - 8 Foto: Profimedia

Christopher Lloyd - 12 Foto: Profimedia

Christopher Lloyd - 2 Foto: Profimedia

Ipak, godine 1985. Lloyd je postao globalna zvijezda zahvaljujući ulozi dr. Emmetta Browna u ''Povratku u budućnost'', zajedno s Michaelom J. Foxom.

Christopher Lloyd - 6 Foto: Profimedia

Christopher Lloyd - 11 Foto: Profimedia

Christopher Lloyd - 3 Foto: Profimedia

Trilogija je obuhvaćala filmove iz 1985., 1989. i 1990. godine, a Doc Brown i njegov "DeLorean" i danas su sinonim za maštovitost i avanturu.

Još prije nego što je osvojio velika platna, Lloyd se proslavio u humorističnoj seriji Taxi (1978.–1983.), gdje je glumio duhovitog, ponekad zbunjenog taksista Jima Ignatowskog. Ova uloga mu je donijela čak dvije nagrade Emmy. Nastavio je glumiti i u popularnim serijama ''Star Trek III: The Search for SpockThe Mandalori (2023.), ''Cyberchase'' – gdje je više od desetljeća posuđivao glas glavnom negativcu, Hackeru.

Povratak u budućnost - 4 Foto: Profimedia

Povratak u budućnost - 7 Foto: Profimedia

Lloyd je kroz život imao pet brakova. Prva supruga bila mu je Catherine Boyd od 1959. do 1971. Potom je oženio Kay Tornborg 1974., a rastali su se 1987. Treća supruga bila mu je Carol Ann Vanek od 1988. do 1991. Četvrta supruga bila je Jane Walker Wood od 1992. do 2005., a posljednju suprugu Lisu Loiacono oženio je 2016. godine sa 77 godina.

U 2025. godini, sa 86 godina, Christopher Lloyd i dalje djeluje energično i karizmatično. U ožujku ove godine sudjelovao je na gala večeri u New Yorku, a krajem travnja pojavit će se na Calgary Expo, gdje će se ponovno okupiti ekipa iz ''Povratka u budućnost''.

Christopher Lloyd - 10 Foto: Profimedia

Publika s nestrpljenjem očekuje njegov povratak u nadolazećem filmu "Nobody 2", u kojem će glumiti uz Boba Odenkirka i Sharon Stone.

