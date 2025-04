Rijetki prizori! Drew Barrymore ženstvene obline istaknula je u jednodijelnom badiću

Drew Barrymore uhvaćena je na plaži u Miamiju, nosila je jednodijelni kupaći kostim.

Nove fotografije velike holivudske zvijezde iznenadile su javnost.

Naime, glumica Drew Barrymore opustila se na plaži u Miamiju, a u šarenom kupaćem kostimu istaknula je ženstvene obline. Nosila je i šešir te sunčane naočale pa su rijetki prepoznali da je to ona.

Drew Barrymore Foto: Profimedia

Drew Barrymore Foto: Profimedia

Da ne mari za trendove ljepote koji se stalno mijenjaju i nameću, pokazala je već nekoliko puta, a na društvenim mrežama često objavljuje sebe bez šminke i u kućnom izdanju.

Drew Barrymore - 1 Foto: Drew Barrymore/Instagram

Drew Blythe Barrymore rođena je 22. veljače 1975. u Culver Cityju. Potječe iz slavne glumačke obitelji Barrymore – njezin pradjed Maurice Barrymore, djed John Barrymore i otac John Drew Barrymore svi su bili glumci. Majka joj je Jaid Barrymore, rođena u Njemačkoj. Odrasla je u Hollywoodu, okružena slavom, ali i kaotičnim životnim okolnostima.

Drew Barrymore - 2 Foto: Profimedia

Prvi put se na ekranu pojavila sa samo 11 mjeseci u reklami za hranu za pse. Svjetsku slavu stekla je sa samo sedam godina glumeći Gertie u Spielbergovom filmu E.T. the Extra-Terrestrial (1982).

Drew Barrymore - 4 Foto: Profimedia

Slava ju je pogodila vrlo rano. Već s devet godina Drew je počela konzumirati alkohol, s deset je pušila marihuanu, a s dvanaest kokain. S trinaest godina bila je u rehabilitacijskom centru, a s četrnaest je pokušala samoubojstvo. Ubrzo je pravno emancipirana od roditelja i nastavila je živjeti sama.

Drew Barrymore - 1 Foto: Profimedia

Sredinom 90-ih bila je poznata kao ''divlje dijete'' Hollywooda, ali i kao netko tko se ne boji preispitivati norme – pozirala je za Playboy, glumila u provokativnim ulogama i osnovala vlastitu produkcijsku kuću.

Unatoč burnim tinejdžerskim godinama, Drew je uspješno revitalizirala svoju karijeru. Glumila je u hitovima poput: The Wedding Singer (1998), Never Been Kissed (1999), 50 First Dates (2004), Music and Lyrics (2007), He's Just Not That Into You (2009).

Justin Long i Drew Barrymore - 16 Foto: Profimedia

Justin Long i Drew Barrymore - 13 Foto: Profimedia

Ipak, svima je najpoznatija po filmu ''Charlie's Angels'' gdje je glumila Dylan Sanders.

Drew Barrymore - 3 Foto: Profimedia

Drew Barrymore, Cameron Diaz, Lucy Liu (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Godine 1995. osnovala je produkcijsku kuću Flower Films, koja je producirala mnoge njezine filmove.

Za svoj redateljski debi, film Whip It (2009), dobila je pohvale kritike. Također je 2010. osvojila Zlatni globus i nagradu SAG za ulogu u televizijskom filmu Grey Gardens.

Drew Barrymore (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

I ljubavni život bio joj je buran. Drew je poznata po nekoliko brakova, uključujući onaj s glazbenikom Tomom Greenom i Willom Kopelmanom, s kojim ima dvije kćeri. Unatoč izazovima, Drew je uspjela izgraditi stabilan obiteljski život.

Drew Barrymore - 5 Foto: Profimedia

Otvoreno govori o mentalnom zdravlju, borbi s ovisnostima i važnosti samoprihvaćanja, zbog čega je postala uzor mnogima.

