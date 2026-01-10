"Ubila sam dvoje djece..." Nina Morić prvi put javno progovorila o bračnim traumama s Fabrizijem Coronom

Nina Morić u Netflixovoj seriji prvi put javno govori o prekidu blizanačke trudnoće s Fabrizijem Coronom, otkrivajući duboku traumu i neravnotežu u njihovom toksičnom odnosu.

Na Netflix je stigla nova dokumentarna serija u pet epizoda, "Fabrizio Corona: Ja sam vijest", koja ne donosi samo presjek burnog života nekadašnjeg talijanskog kralja paparazza, već otvara i neka od najtežih poglavlja njegove privatne prošlosti.

Među njima posebno se izdvaja potresno svjedočanstvo Nine Morić, hrvatske manekenke i bivše Coronine supruge, koje je mnogima zaledilo krv u žilama.

Pred kamerama je prvi put javno progovorila o traumi koju je godinama nosila u sebi, izgovorivši rečenicu koja je snažno odjeknula.

"Ubila sam dvoje djece", prenosi talijanski Leggo. Riječ je o njezinu iskustvu prekida blizanačke trudnoće tijekom veze s Coronom – odluci koja je, kako priznaje, ostavila dubok i trajan osjećaj krivnje.

U emotivnoj ispovijesti ispričala je kako je teret te odluke ostao isključivo na njoj, iako nije bila donesena sama.

"On je to htio, ali ja sam ga poslušala. Dakle, i ja sam to htjela", rekla je, bez pokušaja da se opravda. No potom je izgovorila rečenicu koja, prema mnogima, najbolje opisuje njihov odnos: "Htjela sam da me zaustavi. Nakon toga više nikada nismo razgovarali o tome."

Posebno bolan detalj otkrila je kada je priznala da je Corona djeci već bio dao imena, iako je znao da će trudnoća biti prekinuta – čin koji je, kako kaže, dodatno produbio njezinu patnju i ostavio trajne posljedice na njezino mentalno zdravlje.

Serija daje prostor i Coroninoj verziji priče, no upravo tu se jasno vidi koliko se njihovi doživljaji iste traume razlikuju.

"To je rana koju ona jako nosi sa sobom. Ja ne", rekao je bez zadrške.

Objasnio je da je inzistirao na prekidu trudnoće jer se tada nije osjećao spremnim, ponajviše financijski, te da je taj događaj kasnije postao okidač njegove opsesije uspjehom i novcem.

"Od toga dana počeo sam zarađivati goleme iznose kako se više nikada ne bih našao u takvoj situaciji", izjavio je.

Dokumentarac se osvrće i na početke njihove veze – strastvenu romansu, brak i konstantnu medijsku pozornost, no s vremenom se razotkriva i mračnija strana. Morić tvrdi da ju je Corona doživljavao kao "proizvod, stroj za novac", te da je na njegov nagovor potpisala ugovor kojim mu je prepustila potpunu kontrolu nad svojom karijerom. Ni on to ne poriče, već navodi da su njih dvoje zajedno bili veliki projekt osobnog brendiranja.

Godinu i pol nakon prekida trudnoće, Nina je ponovno ostala trudna i rodila sina Carlosa Mariju, koji joj je danas najveća podrška. Ipak, brak s Coronom bio je osuđen na propast, ostavljajući iza sebe razvod, ali i niz neizgovorenih trauma koje su tek sada, godinama kasnije, izašle na vidjelo.

