Naša kontroverzna manekenka obrušila se na bivšeg supruga s kojim je imala skandalozan brak: "Natjerao me da se slikam gola, puno sam plakala"

Nina Morić žestoko se obrušila na svojeg bivšeg supruga Fabrizia Coronu, koji je nedavno objavio da čega dijete s djevojkom Sarom Barbieri.

Talijanski "kralj paparazza" Fabrizio Corona (50), koji je domaćoj javnosti najpoznatiji kao bivši suprug naše proslavljene manekenke Nine Morić (47), čeka dijete s 26 godina mlađom djevojkom Sarom Barbieri.

Iako bivši supružnici imaju turbulentan odnos, Nina je Coroninoj djevojci javno čestitala što će postati majka.

"Tvoja trudnoća je čudo života", poručila joj je Morić na Instagramu.

S druge strane, manekenka se prije svega nekoliko dana obrušila na Coronu prilikom gostovanja u podcastu Gurulandia.

"Nisam se htjela slikati gola za magazin Max. Puno sam plakala zbog toga. Corona me natjerao na to. Corona je šu*ak, ali volim ga. On je jedan manipulator. Do određene točke, ovisi s kim ima posla. Ali da, on me natjerao da poziram gola za kalendar i bila sam vrlo uzrujana zbog toga", ispričala je Nina, a podijelila je i neke intimne detalje iz braka s Coronom.

"Seks je za mene bio kazna, nisam uživala. Ipak, da mogu vratiti vrijeme unatrag ponovno bih se udala za Coronu. On je ostarjeli narcis, ali ipak ima dobro srce. Ima usijanu glavu, ne želi ništa napraviti mimo svoje volje, ali ima dobro srce. Trebalo mi je dvadeset godina da ga shvatim. Volim ga prijateljski", priznala je.

Na tapeti joj se našla i bivša kolegica s modnih pista Naomi Cambell.

"Ona je ku*ka. Lažnjak. Možda je bila dobra prema drugima prema meni nije. Bila je sve samo ne dobra", rekla je Morić u podcastu.

Podsjetimo, Nina i Fabrizio bili su u braku od 2001. do 2014. godine i zajedno su dobili sina Carlosa, kojemu je danas 21 godina.

Dok su bili u braku, često su punili medijske stupce privatnim skandalima. Nina je na ramenu tetovirala "Fabrizio" u srcu, no nakon što ju je on prevario sa starletom Belen Rodriguez, prekrila je njegovo ime i ispod njega tetovirala ime sina. I Corona je nekoć imao tetovažu s njezinim imenom, no nakon razvoda ga je također prekrio.

Nakon razvoda od Corone, Nina se 2013. godine udala za talijanskog poduzetnika Massimiliana Dossija, no njihov brak je potrajao svega dva mjeseca.¸

Nina je svojevremeno bila jedna od naših najuspješnijih manekenki i ostvarila je zavidnu inozemnu karijeru. Talijanske modne piste vinule su je u nebo, a modnu karijeru dužu od 20 godina obilježila joj je uloga u glazbenom spotu za pjesmu "Livin la Vida Loca" slavnog latino pjevača Rickyja Martina.

Danas je, pak, najčešće na meti kritika zbog neprepoznatljivog izgleda nakon brojnih esteteskih zahvata, a dosta se i povukla iz javnosti te se posvetila slikanju.

Pogledaji ovo Celebrity Naša kontroverzna manekenka jedva je prepoznatljiva na novim fotkama, a iskustvo koje je podijelila uz njih sve je potreslo: ''Htjela sam umrijeti…''

Pogledaji ovo Celebrity Neprepoznatljiva Nina Morić pojavila se u javnosti nakon dugo vremena, a zbog grudnjaka koji ništa ne pokriva nitko joj nije ni gledao u lice!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Naša kontroverzna manekenka u 46. godini se vratila, no više ne nalikuje na sebe, a bivši ju je umalo zasjenio!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Kraću haljinu vjerojatno nije mogla ni pronaći, a manjak materijala bio je vidljiv i kad je fotografima okrenula leđa

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Tko je samozatajna Thompsonova supruga? Rijetko je imamo priliku vidjeti, a jedna od njegovih najljepših pjesama posvećena je baš njoj!