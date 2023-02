Neprepoznatljiva Nina Morić pojavila se u javnosti nakon dugo vremena, a zbog grudnjaka koji ništa ne pokriva nitko joj nije ni gledao u lice!

Nina Morić bila je glavna zvijezda na jednom događaju u Rimu na kojem se pojavila u razgolićenom izdanju.

Nina Morić jedna je od najuspješnijih hrvatskih manekenki sa zavidnom inozemnom karijerom, no zadnjih je godina rijetko imamo priliku vidjeti.

Pogledaj i ovo Doma je najljepše Vratila se u Hrvatsku pa iskoristila priliku da pokaže vitko tijelo, zavodljivo poziranje odradila je lako kao i prije 20 godina

Osim što živi u Italiji, danas 46-godišnja Nina izbjegava javna pojavljivanja, a nije pretjerano ni aktivna na društvenim mrežama, ali sada se nakon više od pola godine oglasila na svojem profilu na Instagramu.

Nina je objavila fotografiju s otvorenja jednog beauty salona u Rimu, na kojem se pojavila u razgolićenom izdanju i ukrala svu pažnju.

Nosila je minijaturni grudnjak koji nije ni uspio pokrit njezine raskošne grudi i koji je skrenuo pozornost s njezina lica, koje je nizom estetskih zahvata dovela do neprepoznatljivosti. Zbog toga je zadnjih godina često i na meti kritika obožavatelja, a talijanski mediji su je čak prozvali "mrtvom nevjestom" i uspoređivali je s likom iz crtanih filmova.

Inače, Ninu smo zadnji put imali priliku vidjeti u javnosti na Tjednu mode u Milanu u veljači prošle godine, kada je nosila reviju dizajnerice Sophije Nubes, a zanimljivo je da joj se tada na pisti pridružio i bivši suprug, talijanski "kralj paparazza" Fabrizio Corona.

Njih dvoje bili su u braku od 2001. do 2004. godine i često su punili medijske stupce privatnim skandalima, a zajedno su dobili sina Carlosa, kojemu je danas 20 godina.

Dok su još bili zaljubljeni, Nina je na ramenu tetovirala "Fabrizio" u srcu, no nakon što ju je on prevario sa starletom Belen Rodriguez, prekrila je njegovo ime i ispod njega tetovirala ime sina. I Corona je nekoć imao tetovažu s njezinim imenom, no nakon razvoda ga je također prekrio.

Nakon razvoda od Corone, Nina se 2013. godine udala za talijanskog poduzetnika Massimiliana Dossija, no njihov brak je potrajao svega dva mjeseca.

