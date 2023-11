Naša kontroverzna manekenka jedva je prepoznatljiva na novim fotkama, a iskustvo koje je podijelila uz njih sve je potreslo: ''Htjela sam umrijeti…''

Nina Morić bila je jedna od najljepših hrvatskih manekenki, a onda je lice upropastila estetskih zahvatima zbog čega je danas neprepoznatljiva.

Nina Morić jedna je od najuspješnijih hrvatskih manekenki sa zavidnom inozemnom karijerom, no zadnjih je godina rijetko imamo priliku vidjeti.

Trenutno živi u Milanu, a nedavno je gostovala u talijanskoj emisiji ''Verissimo'' gdje je pričala o teškom razdoblju u životu.

''Trebali su mir i tišina da se posvetim sebi. Imala sam težak period u životu, ali s druge strane bilo je lijepo'', rekla je Nina i dodala kako joj je ovo posljednji intervju.

U lipnju je hitno operirana, a rekla je kako su joj se liječnici morali boriti za život.

''Život mi je bio u opasnosti zbog sepse koju sam imala. Davali su mi razne antibiotike, liječnici nisu znali kako mi pomoći'', ispričala je.

''Htjela sam umrijeti. Oprostila sam samoj sebi, ali bih voljela i kad bi mi se ispričali ljudi koji su me povrijedili i napustili'', rekla je.



''Želim da moja djela pričaju umjesto mene. Moj sin je moje svjetlo u životu'', rekla je Nina te se rasplakala.

Nina je na svom Instagramu podijelila i fotografije intervjua, a mnogi na njima našu 47-godišnju manekenku ne bi prepoznali.

Manekenka se prije 15 godina razvela od talijanskog paparazza Fabrizija Corone s kojim ima sina Carlosa. Njih dvoje bili su u braku od 2001. do 2004. godine i često su punili medijske stupce privatnim skandalima. Dok su još bili zaljubljeni, Nina je na ramenu tetovirala "Fabrizio" u srcu, no nakon što ju je on prevario sa starletom Belen Rodriguez, prekrila je njegovo ime i ispod njega tetovirala ime sina. I Corona je nekoć imao tetovažu s njezinim imenom, no nakon razvoda ga je također prekrio.

Nakon razvoda od Corone, Nina se 2013. godine udala za talijanskog poduzetnika Massimiliana Dossija, no njihov brak je potrajao svega dva mjeseca.

Nekad je bila jedna od naših najljepših manekenki, no njeno lice sada je potpuno izobličeno zbog niza estetskih zahvata, a talijanski mediji su je čak prozvali "mrtvom nevjestom" i uspoređivali je s likom iz crtanih filmova.

