Jasna Zlokić komentirala Aleksandru Prijović, evo čemu se nikako ne može načuditi: "Poslušala sam nekoliko njezinih pjesama i došla sam do zaključka…"

Jasna Zlokić osvrnula se na Aleksandru Prijović i njezinih pet rasprodanih Arena Zagreb.

Glazbena diva Jasna Zlokić gostovala je u emisiji Večernjeg lista koju vodi Neven Ciganović, a tijekom razgovora dotakli su se i jedne teme o kojoj se zadnjih tjedana ne prestaje pričati.

Radi se o srpskoj pjevačici Aleksandri Prijović, koja je uspjela rasprodati pet uzastopnih Arena Zagreb, što nikome dosad nije uspjelo.

"Nikada dosad nisam čula za tu Aleksandru Prijović dok nije izašla vijest da je napunila pet zagrebačkih Arena. Za to joj svaka čast! To je definitivno zavidan uspjeh! Možda nisam prije čula za nju jer ne slušam takvu vrstu glazbe, ali svakako ako gledamo to kao tržište, onda je ona postigla stvarno velik uspjeh", kazala je Jasna, pa je otkrila i što ju je posebno začudilo.

"Inače, ljudi koji napune pet Arena, za njih se zna – kroz vrijeme, rad, postojanje i poštovanje. Eto, nisam znala da netko može doći iz čistog mira i napuniti toliki broj Arena. Ona me zaintrigirala i poslušala sam nekoliko njezinih pjesama i došla sam do zaključka da to nije moj stil glazbe i jednostavno je ne osjećam. Ne zato što je smatram manje vrijednom, nego je to zvuk koji ne preferiram", zaključila je Zlokić.

U razgovoru s Ciganovićem prisjetila se i kada je nastupila kao predgrupa 20 Centu u Domu sportova 2007. godine, a tada je stekla i nadimak J. Zlo.

"Nisam upoznala 50 Centa i nismo mogli doći do njega. Samo sam ga vidjela u prolazu i bio je zgodan. Krik i aplauz koji sam doživjela u Domu sportova nikad neću zaboraviti, publika nas je stvarno lijepo prihvatila", ispričala je, pa je otkrila da je ove godine odbila poziv organizatora da opet nastupi prije 50 Centa u Areni Zagreb.

