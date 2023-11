Martina je sve šokirala kad je izjavila da nikad nije čula legendarni domaći hit koji je ovaj gospodin izveo!

Dario Perković nastupio je u sedmoj emisiji showa Supertalent.

Još kao dijete Dario Perković u svojoj je sobi na gitari svirao pjesme Bijelog Dugmeta. Iako mu je otac govorio da je to bezveze, Dario je završio kao svirač zvijezdama na koncertima. Iza njega su godine suradnje s poznatim hrvatskim zvijezdama, a danas je obiteljski čovjek.

Znate li vi za pjesmu ''Žuta ruža'' Željka Bebeka? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

''Imam 54 godine, mislio sam se i ranije prijaviti, ali sad me opet nešto primilo. To je ono kad starci polude, kad ste mi rekli da sam primljen, e onda sam bio na dijeti, i dan danas sam na dijeti. Svirao sam sa Severinom jednom 8 godina, pa s Vesnom Pisarović, a onda sam to sve prekinuo. Sad sam osjetio potrebu da želim pjevati, negdje osjećam da bih mogao dogurati dalje, bez problema'', rekao je Dario prije svoje izvedbe.

Dario je pjevao pjesmu ''Žuta ruža'' od Željka Bebeka.

Maja je bila oduševljena njegovim nastupom, Martina baš i ne.

''Rijetko kad nam netko dođe i pjeva jednu klasičnu, zabavnu hrvatsku pjesmu. Na ovako jedan najnormalniji način kakav treba i biti, vidi se da znate pjevati, vidi se da ste to radili i prije sto godina. Na scenskom nastupu bi se trebalo poraditi, a izbor pjesme je vraćanje u neko staro dobro doba, meni je bilo super, a i publici'', primijetila je Maja.

''Meni je ovo jako lijepa pjesma, koju sam evo prvi put čula'', rekla je Martina i šokirala publiku ovim svojim priznanjem, ali i Maju.

''Nije me sram to reći jer još neki u žiriju su ju danas prvi put čuli'', rekla je Martina i pritom mislila na Fabijana.

''Ja se ne mogu složiti s Majom da je ova izvedba bila vokalno nešto, ne mogu se sjetiti što je rekla, bilo je narubno i vokalno i nevješto, i ja kao vokalistica nisam uživala'', bio je Martinin komentar.

''Moram priznati da razumijem emociju koju ste donijeli, vidi se da volite pjevati, za pjesmu sam ja čuo'', priznao je Davor.

''Gospodin pjeva i više nego korektno, nije u redu, nemojte ljudi imati dvostruke kriterije'', bunila se Maja protiv odluke svojih kolega.

No Darija nažalost u Supertalentu nećemo slušati opet.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Odnos ovih tate i kćeri nešto je najljepše što ćete vidjeti: ''Nadamo se da će svima nama uvijek tako biti u životu''

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity U povijesti Supertalenta ovo se nikad nije dogodilo: ''Mi smo svi ovdje u velikom problemu, ja nikad nisam nikoga ovako čula...''