Danijela Dvornik pozirala u spavaćici i podijelila osobni trenutak: "Dođe vrijeme kad..."

Danijela Dvornik otkrila je da se povukla s Instagrama kako bi pronašla mir i vrijeme za sebe, uz jutarnju tišinu i miris kave na Braču.

Danijela Dvornik (56), spisateljica i influencerica poznata po svom iskrenom i neposrednom tonu, ponovno se oglasila na društvenim mrežama nakon kraće pauze.

U objavi s otoka Brača otkrila je kako je posljednjih tjedana namjerno bila manje prisutna, birajući mir i tišinu umjesto svakodnevne online buke.

Na fotografiji sjedi u dnevnom boravku u udobnoj, tamnoplavoj čipkastoj spavaćici, dok iza nje gori vatra u elegantnom kaminu.

"Obično subotnje jutro prije nego odem na trening. Nema veće sreće od jutarnje tišine i mira, ugrijane kuće i mirisa kave. Čak ni radio nisam upalila da remetim ove trenutke", napisala je u opisu objave.

U nastavku je otkrila i razloge povlačenja s Instagrama, u čemu su se mnogi njezini pratitelji mogli prepoznati.

"Ponekad si zaželim ovakva jutra. Nisam u zadnje vrijeme aktivna na IG, i to je u redu. Dođe vrijeme kad se moram malo udaljiti, uhvatiti daha i doći k sebi", dodala je.

Ubrzo nakon objave, komentari podrške počeli su pristizati, a pratitelji su joj uručili riječi podrške i hvale u komentarima.

