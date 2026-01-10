Lopov Marv iz "Sam u kući" dobio prijavu, detalji slučaja iznenadili javnost

Glumac Daniel Stern dobio je prekršajnu prijavu zbog navodnog pokušaja angažiranja prostitutke u Kaliforniji.

Daniel Stern, glumac kojeg publika najviše pamti po ulozi nespretnog lopova Marva u kultnom filmu "Sam u kući", ponovno se našao u središtu pažnje američkih medija, no ovaj put zbog policijskog slučaja u Kaliforniji.

Daniel Stern - 21 Foto: Profimedia

Prema navodima tamošnjih vlasti, 67-godišnji glumac je sredinom prosinca dobio prekršajnu prijavu zbog sumnje na podvođenje na prostituciju, a incident se navodno dogodio u jednom hotelu u gradu Camarillu, na području okruga Ventura. Kako pišu američki mediji, riječ je o pokušaju angažiranja escort dame.

Daniel Stern - 18 Foto: Profimedia

Važno je istaknuti da Stern nije uhićen, niti je priveden u policijsku postaju. Policija mu je na licu mjesta uručila prijavu, nakon čega je pušten, bez daljnjih mjera.

Pogledaji ovo Celebrity Slavna manekenka više ne izgleda ovako! Nakon dugo godina odvažila se na promjenu

Daniel Stern - 1 Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da se Sternovo ime posljednjih mjeseci spominje u policijskim i hitnim izvješćima. U listopadu prošle godine hitne službe intervenirale su u njegovom domu u Somisu zbog zdravstvenog problema, nakon čega je prevezen u bolnicu.

Daniel Stern - 12 Foto: Profimedia

Daniel Stern svjetsku je slavu stekao ulogom Marva, jednog od dvojice provalnika koji u filmovima "Sam u kući" i "Sam u kući 2" doživljavaju niz nezaboravnih zamki koje im postavlja mali Kevin McCallister, kojeg je glumio Macaulay Culkin.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jesmo li otkrili novog predstavnika? Jedna pjesma s Dore izdvojila se već prvi dan!

Galerija 17 17 17 17 17

Iako je bio dio velikih holivudskih hitova, Stern se već godinama povukao iz javnog života. Napustio je Hollywood i preselio se na farmu u Kaliforniji, gdje sa suprugom uzgaja stoku i agrume, a slobodno vrijeme posvećuje kiparstvu i umjetnosti.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša vizažistica objavila svoju najuspješniju transformaciju dosad!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Kate Middleton proslavila rođendan! Kako je kći stjuardese postala jedna od najomiljenijih Britanki?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Brak ove fatalne plavuše s nogometašem slovio je kao savršen, no sve je srušila afera