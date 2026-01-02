Tko bi rekao da su je nekad zvali jednom od najljepših žena Hollywooda?

Teri Hatcher snimljena je u rijetkom izlasku s kćeri Emerson, a mnogi fanovi "Kućanica" ju isprva ne bi mogli prepoznati.

Nekadašnja zvijezda kultne serije "Kućanice" Teri Hatcher ovih je dana pokazala svoje potpuno drugačije, opušteno izdanje.

Glumica je tijekom vikenda viđena u Los Angelesu bez trunke šminke i u ležernoj, predimenzioniranoj bež trenirci, zbog čega su je mnogi jedva prepoznali.

Teri Hatcher - 2 Foto: Profimedia

Teri Hatcher - 6 Foto: Profimedia

Teri Hatcher - 4 Foto: Profimedia

61-godišnja glumica, koja se nedavno ponovno susrela s kolegom Jamesom Dentonom, u šetnji je bila u društvu svoje 28-godišnje kćeri Emerson Tenney, koju ima s bivšim suprugom Jonom Tenneyjem. Kosu je svezala, stavila retro sunčane naočale i cijeli izgled upotpunila tenisicama u sivim, crnim i bijelim tonovima. Ni Emerson nije odudarala, pojavivši se u crnim hlačama za opuštanje i tamnoplavoj majici dugih rukava.

Teri Hatcher - 11 Foto: Profimedia

Teri Hatcher - 1 Foto: Profimedia

Osim što dijele svakodnevne trenutke, majka i kći zajedno rade i na podcastu posvećenom "Kućanica", pokrenutom u rujnu, a u kojem im se pridružila i Hatcherina bivša kći s malih ekrana, glumica Andrea Bowen.

Hatcher je na društvenim mrežama istaknula koliko joj znači suradnja s kćeri i bivšom kolegicom, našalivši se pritom i na račun svog legendarnog lika Susan Mayer, priznajući da, za razliku od nje, zna kuhati.

Teri Hatcher - 10 Foto: Profimedia

Teri Hatcher - 9 Foto: Profimedia

Osim u seriji "Kućanice", gdje je tumačila ulogu Susan Mayer, Hatcher je glumila i u seriji "Lois & Clark: Nove pustolovine Supermana" te filmu "Sutra nikad ne umire".

Iako je godinama navikli gledati u glamuroznim izdanjima, Teri Hatcher ovim je opuštenim prizorima još jednom pokazala da joj je obitelj na prvom mjestu – i da joj prirodnost stoji jednako dobro kao i crveni tepih.

Kviz o "Kućanicama" riješite OVDJE.

Zvijezda "Kućanica" Charlie Carver dao je intervju za IN magazin kojeg možete pogledati OVDJE.

