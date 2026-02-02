Ime ove Hercegovke sve je popularnije na javnoj sceni: ''Kad sam počela raditi svadbe, komentari su bili katastrofalni...''

Antonija Čerkez, koja je nedavno postala majka dječaka, u rekordnom se roku vratila nastupima. S njom se družio naš Gordan Vasilj, kojem je otkrila kako se snašla u ulozi majke, čime ju je osvojio suprug i koji joj je kolega dao zlata vrijedne savjete.

Iako je početkom listopada na svijet donijela svoje prvo dijete, sina Adriana, hercegovačka pjevačica Antonija Čerkez se nakon samo mjesec i pol vratila nastupima.

''Sreća svadba je bila u Zagrebu pa smo se suprug i ja lako mogli izorganizirati ta dva sata što me nije bilo. Bilo mi je žao jer sam tu svadbu dosta ranije dogovorila i ajde, kontam, valjda će Bog dati da će biti sve u redu, da bude živo i zdravo i hvala Bogu bilo je i rekoh, ajde, mladenci, neću vam ništa dirati, eto mene na taj datum.'', priča nam Antonija.

Ova Širokobriježanka, koju regija obožava, je prvo mislila da će teško uskladiti majčinstvo i koncerte, ali od porođaja je odradila već 20-ak nastupa, a upravo gledate kadrove s njezina nedavnog koncerta u prepunom splitskom klubu.

''Dobro, kad sam zatrudnjela svašta mi je padalo napamet 'Bože, kako ću ja sad s poslom?' pa onda kako mi je bila i svadba dogovorena već prije 'Bože, hoću li se udebljati, bit ću trudna već 6 i pol mjeseci?', ali sve kasnije kako je išlo baš shvatiš da je Bog to poredao najbolje kako baš treba biti.''

Kakva je beba, uspije li što odspavati?

''Znači, ja samo mogu Bogu zahvaliti koliko je to dobro dijete, em mirno, znači, on plače samo kad je baš previše gladan ili nešto. Dobar je, smije se i zdrav je, to mi je najvažnije.''

Nakon što je prije nekoliko godina raskinula zaruke s tadašnjim dečkom, Antonija, koju na Instagramu prati 240 tisuća ljudi, svoj je privatni život skrivala od javnosti.

''Dvije godine sam bila zaručena prije nego sam se udala, tako da ja sam samo krila i tajila zato što me opeklo prije, moram reći tako, i evo sad sam sretna i to je to'', zaključila je Antonija.

Supruga Petra Nogolicu iz Kutjeva upoznala je prije šest godina na jednoj djevojačkoj i momačkoj zabavi, a on joj je odmah rekao kako će se njome oženiti. Ponovno su se sreli nakon tri godine i dogodila se ljubav, a vjenčali su se prošlog ljeta na njegov rođendan.

''Uvijek je on govorio 'ti ćeš biti moja'. Bio je to samo jedan u nizu onih frajera što su bili previše samouvjereni, inače ne volim takve tipove. Evo, baš mi je neki dan spominjao 'ja sam bio uporan i evo, vidiš, sad si moja'.''

Atraktivna 30-godišnjakinja sa zagrebačkom adresom se od samog početka pjevačke karijere prije 11 godina susretala s brojnim predrasudama, ali je nisu pokolebale na njezinu putu.

''Kad sam svadbe počela raditi, kad sam krenula snimati samu sebe to su bili katastrofalni komentari, ali nisam se previše dala omesti. Bilo mi je samo važno da nekako uspijem u tom svijetu, da se izvučem iz svega toga jer čim sam osjetila da stagniram i da sam samo na jednom mjestu i da se ne krećem. Ja sam poželjela dalje i tako sam i snimala i što sam se manje obazirala na komentare, to sam bila uspješnija.''

A od kolega sa scene najbolji dojam su joj ostavili Dražen Zečić, čiju je pjesmu ''Tamo gdje je srce'', izabrala za prvi ples, Miroslav Škoro i neprežaljeni Halid Bešlić.

''To je jedna duša od čovjeka bio. Imala sam priliku sjediti s njim u autu pola sata između nastupa pošto smo zajedno nastupali tu večeri. Ja ne znam je li mi itko u tako kratkom vremenu dao toliko savjeta i toliko nekih pozitivnih riječi mi uputio i rekao što trebam raditi.''

Energična Antonija ga je poslušala i trenutačno radi na čak tri glazbena projekta, tako da nema sumnje da ćemo za nju itekako čuti u budućnosti.

Galerija 25 25 25 25 25

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Glamur na crvenom tepihu: Severina, Jakov Jozinović, Maja Šuput zvijezde svečane dodjele!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Ella Dvornik otkrila da će tjedan dana živjeti s bivšim: "Proživljavamo pakao na zemlji..."