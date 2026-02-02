Glamur na crvenom tepihu: Severina, Jakov Jozinović, Maja Šuput zvijezde svečane dodjele!

A osim naših rukometaša, koji su se okitili broncom, u Zagrebu su nagrade osvojile i domaće zvijezde. Igor Mešin i Filip Detelić kući su ponijeli Zlatni studio za najbolja TV lica, a nominaciju su ostvarili i MasterChef te Kumovi. Spektakl su začinili Maja Šuput, Jakov Jozinović i Severina. Atmosferu donosi naš Dino Stošić za IN magazin.

Dodjela 'Zlatnog studija' okupila je brojne domaće zvijezde, a razlog za slavlje imali su Igor Mešin i Filip Detelić, koji su osvojili nagradu za najbolja TV lica.

''Jako sam sretan, nekoliko sam puta bio nominiran, evo sad sam dobio, doduše 50% sam ga dobio jer 50% je Filipovo, ali kako nije došao ipak ih imam dva'', rekao nam je Igor u svom stilu.

A gdje će stajati nagrada?

''Nemam sad neku posebnu policu gdje će nagrada stajat, to prepuštam ženi, ona je za taj kućni raspored pa sad ćemo vidjet gdje će ga stavit, iznenadit će me'', otkrio nam je.

Nominaciju su ostvarili i MasterChef te popularni Kumovi, koji su već šest sezona na malim ekranima.

''Mislim da je ovo neka treća, ja mislim, nominacija što znači samo potvrdu da nas gledatelji jako jako jako vole gledati, samim time to je i posljedica jer snimamo sad već šestu sezonu. Prekrasno je to'', priča Ecija Ojdanić.

''Znači da radimo nešto jako dobro, da je netko prepoznao naš cjelokupni rad, ne samo nas trojice nego cijele produkcije i cijelog proizvoda kao MasterChefa'', kaže Mario Mihelj.

''Prvi put sam ubiti i nominiran za ovako nešto i ovo, izuzetna mi je čast biti na ovom mjestu sa ovako posebnom ekipom koja radi super stvari'', kaže Goran Kočiš.

Znači sigurno neki vjetar u leđa i podrška, odnosno priznanje publike da vole to što mi radimo'', govori Lovre Kondža.

Spektakl je dodatno začinila Maja Šuput koja se vratila s odmora.

''Ovaj pad, ovaj spektakularni koji sam imala, to smo doslovno probali ovdje prvi put na generalnoj probi, kunem se!'', tvrdi Maja Šuput.

Večer su obilježili Severina i Jakov Jozinović, koji su proglašeni najboljim izvođačima. Jakov je nagradu posvetio...

''Publici najviše, publika me izabrala. Oni su me stvorili, bez njih ne bi bio tu gdje jesam i to je ono stvarno poanta svega. Naravno, bez roditelja ne bi bio uopće tu, ali mislim publika me dovede do ovakvih stvari'', kaže Jakov Jozinović.

I 'Joco' iz serije 'U dobru i zlu', odnosno Enes Vejzović, dobio je nagradu za najboljeg kazališnog glumca.

''Nagradu posvećujem svim ljudima koji rade kako bi pomogli žrtvama obiteljskog, odnosno partnerskog nasilja'', zaključio je Enes.

A Severina je počela raditi na novim pjesmama.

''Počela sam nešto pisati, rekao mi je moj gitarist da sam jako lijena i da očekuje od mene neke pjesme, tako da morat ću ispuniti tu želju'', kaže Seve,

Nagrade su otišle u ruke onih koje ljudi prepoznaju i prate, a ova dodjela još jednom je bila podsjetnik koliko publika i domaća scena dišu zajedno.

