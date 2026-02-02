Ovo su sve pjesme koje je Thompson pjevao na Trgu!

Nakon dolaska rukometaša na pozornicu, Marko Perković Thompson s Hrvatskim ružama zapalio je Trg bana Jelačića svojim hitovima.
Nakon što su hrvatski rukometaši jedan po jedan izašli na pozornicu Trga bana Jelačića uz gromoglasan pljesak, baklje i navijačku euforiju, atmosferu je do usijanja doveo dolazak Marka Perkovića Thompsona.
Thompson je zajedno s Hrvatskim ružama zapjevao "Ako ne znaš šta je bilo", dok je Trg uglas skandirao njegovo ime – "Marko, Marko".
Doček rukometaša Foto: Igor Kralj/Pixsell
"Hvaljen Isus i Marija dragi prijatelji, dobra večer. Evo čujete u pozadini pjesmu, za Ivane, ima poseban Ivan večeras", obratio se okupljenima, aludirajući na kapetana Martinovića, za kojeg su suigrači posebno zatražili pjesmu.
Doček rukometaša Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Doček rukometaša Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Nakon toga Trgom je odjeknula pjesma "Ravnoteža, a večer se nastavila uz dobro poznate taktove "Geni kameni" i "Lijepa li si" i "Prijatelji", uz koje je slavlje doseglo vrhunac.
Doček rukometaša - 3 Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Doček rukometaša Foto: Davor Puklavec/Pixsell
