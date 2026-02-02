Pogledajte trenutak kada je na Trgu puštena "Lijepa li si", atmosfera je sve vatrenija!

Na Trgu bana Jelačića sve je spremno za doček rukometne reprezentacije, čiji se dolazak očekuje nakon 18:30, uz glazbeni program, koji počinje u 18 sati.

Na Trgu bana Jelačića u tijeku su posljednje pripreme za doček navijača, a tijekom tonske probe orila se pjesma "Lijepa li si", koju su okupljeni popratili bakljama i pjevanjem.

Doček rukometaša - 3 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Doček rukometaša - 2 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Dolazak hrvatske rukometne reprezentacije na pozornicu očekuje se nakon 18:30, dok će, na želju Hrvatskog rukometnog saveza, u glazbenom dijelu nastupiti Zaprešić Boys, Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson.

Doček rukometaša - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

