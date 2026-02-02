Pogledajte trenutak kada je na Trgu puštena "Lijepa li si", atmosfera je sve vatrenija!

Na Trgu bana Jelačića sve je spremno za doček rukometne reprezentacije, čiji se dolazak očekuje nakon 18:30, uz glazbeni program, koji počinje u 18 sati.
Doček rukometaša - 3 Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Doček rukometaša - 2 Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Dolazak hrvatske rukometne reprezentacije na pozornicu očekuje se nakon 18:30, dok će, na želju Hrvatskog rukometnog saveza, u glazbenom dijelu nastupiti Zaprešić Boys, Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson.
Doček rukometaša - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell
