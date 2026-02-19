Autor velika hita "All of Me" ima nevjerojatnu životnu priču koju mnogi ne znaju

John Legend, jedan od samo 19 izvođača koji je osvojio sve četiri najvažnije nagrade, dolazi u Pulu.

Jedan od najcjenjenijih i najnagrađivanijih glazbenika današnjice, John Legend, po prvi put dolazi u Hrvatsku!

U jedinstvenom ambijentu Arene Pula, 4. srpnja 2026. godine, održat će ekskluzivan koncert "An evening with John Legend" pod zvjezdanim nebom, čime će se Hrvatska upisati na kartu njegovih odabranih svjetskih koncertnih destinacija, a ulaznice su u prodaji na upad.hr.

John Legend - 6 Foto: Profimedia

John Legend Foto: Profimedia

Rođen kao John Roger Stephens 28. prosinca 1978. u Springfieldu, Ohio, uz nevjerojatan glas i duboku emotivnu povezanost s publikom, Legend je izgradio dugu i uspješnu karijeru koja ga je dovela do statusa EGOT umjetnika (osvojio je Emmy, Grammy, Oscar i Tony), čime je postao prvi Afroamerikanac koji je ostvario taj rijedak uspjeh u zabavnoj industriji.

John je odrastao u glazbeno nadarenoj obitelji — njegova majka je bila direktorica crkvenog zbora, otac i brat su svirali bubnjeve, a baka je svira orgulje. Kao dijete pjevao je u crkvenom zboru već s četiri godine i počeo učiti klavir s sedam godina, što je postavilo temelje njegovoj kasnijoj karijeri.

John Legend Foto: Profimedia

John Legend - 3 Foto: Profimedia

Talentiran u akademskom i glazbenom pogledu, Legend je preskočio dva razreda i kasnije studirao englesku i afroameričku književnost na Sveučilištu Pennsylvania, gdje je vodio glazbenu grupu i usavršavao svoje pjevačke i instrumentalne vještine.

Nakon fakulteta Legend se preselio u New York gdje je kombinirao rad u konzultantskoj tvrtki s nastupima u noćnim klubovima, prodajući vlastite demo snimke. U ranim 2000-ima upoznao je Kanyea Westa, s kojim je surađivao na njegovom debitantskom albumu "The College Dropout", što mu je pomoglo da potpiše s Westovom izdavačkom kućom GOOD Music.

John Legend - 1 Foto: Profimedia

John Legend - 1 Foto: Profimedia

Njegov debitantski album "Get Lifted" iz 2004. donio mu je veliki uspjeh; singl "Ordinary People" postao je hit i osvojio Grammy za najbolju R&B vokalnu izvedbu, dok je album dobio priznanje za najbolji R&B album te Legend nagradu za najboljeg novog izvođača.

Kroz karijeru Legend je izdao niz uspješnih albuma i singlova. Njegov emotivni hit "All of Me" s albuma "Love in the Future" iz 2013. dosegnuo je prvo mjesto Billboard Hot 100 ljestvice i ostao jedan od najprodavanijih digitalnih singlova svih vremena.

John Legend - 2 Foto: Profimedia

John Legend sa suprugom Chrissy Teigen Foto: John Legend, Chrissy Teigen

Osim toga, napisao je i izveo pjesmu "Glory" sa Commonom za film "Selma", koja mu je donijela Zlatni globus i Oscara za najbolju originalnu pjesmu.

John Legend je u dugogodišnjoj vezi sa suprugom Chrissy Teigen, modelom i medijskom osobom koju je upoznao 2007. godine na snimanju svog videospota za pjesmu Stereo. Par se zaručio 2011., a vjenčao se 2013. na romantičnoj ceremoniji uz jezero Como u Italiji. Zajedno imaju četvero djece i često otvoreno dijele trenutke iz obiteljskog života na društvenim mrežama.

John Legend - 5 Foto: Profimedia

John Legend - 2 Foto: Profimedia

John Legend ostao je jedna od najcjenjenijih figura u suvremenoj glazbi zbog svoje sposobnosti da spaja duboki emotivni izraz sa sofisticiranim glazbenim aranžmanima, dok njegova predanost obitelji i društvenim pitanjima dodatno utječe na njegov status ne samo kao izvođača, već i kao kulturnog uzora.

Sve informacije o koncertu u Puli pročitajte OVDJE.

Njegova menadžerica je umalo bila napadnuta na jednoj zabavi u organizaciji P. Diddyja. Više o tome pročitajte OVDJE.

