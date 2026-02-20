Mračna sjena nad serijom koja je obilježila generaciju: Nova tragedija potresla fanove!

Smrt Shannen Doherty, Juliana McMahona i Erica Danea u samo 18 mjeseci razlike pokrenulo je pisanja o prokletstvu serije "Čarobnice".

Serija "Čarobnice", jedna od najpopularnijih fantastičnih TV produkcija s kraja devedesetih i početka 2000-ih, godinama je prikovala milijunsko gledateljstvo pred male ekrane, a mnoge djevojčice zamišljale su se u ulogama nadnaravnih sestara Halliwell.

Gotovo deset godina nakon završetka snimanja, serija se među fanovima sve češće spominje u mračnom kontekstu.

Shannen Doherty, Holly Marie Combs i Alyssa Milano - 2 Foto: Profimedia

Halliwell Manor Foto: Profimedia

U samo godinu i pol dana, preminulo je čak troje njezinih glumaca: Shannen Doherty, Julian McMahon i Eric Dane. Svi su imali tek nešto više od 50 godina, a dvoje je izgubilo život nakon borbe s karcinomom, dok je treći preminuo od teške neurodegenerativne bolesti, što je pokrenulo pisanja o prokletstvu serije.

Bolest Shannen Doherty prvi je put dijagnosticirana još 2015., a godinama kasnije rak dojke je prešao u četvrti stadij i metastazirao. Glumica je o tome govorila otvoreno, bez uljepšavanja, a često je snimala terapije kako bi podigla svijest o bolesti.

Shannen Doherty Foto: Profimedia

Shannen Doherty, Holly Marie Combs i Alyssa Milano - 1 Foto: Profimedia

Čak i u posljednjim mjesecima života nastavila je raditi, voditi podcast i snimati emisije, istaknuvši kako ne želi biti zapamćena kao "osoba koja umire", već kao netko tko i dalje živi.

Iako se znalo da Doherty vodi bitku s rakom još od 2015. godine, mnogi fanovi su navijali za njezinu pobjedu i poruku: "Zdrava sam". Nažalost, u srpnju 2024. dočekala nas je vijest da je karcinom bio jači i da je obožavana glumica s 53 godine podlegla podmukloj bolesti. Njezina smrt bila je veliki šok za fanove, posebno jer je upravo njezin lik Prue Halliwell bio zaštitni znak prve tri sezone serije.

Julian McMahon - 3 Foto: Profimedia

Julian McMahon Foto: Profimedia

Samo godinu dana kasnije stigla je nova šokantna informacija o smrti Juliana McMahona u dobi od 56 godina. Mnogima omiljeni demon Cole Turner, kojeg smo kasnije gledali i u seriji "Nip/Tuck", bolovao je od raka mozga i vrata koji je metastazirao u plućima, a mnogi nisu bili svjesni da je bio bolestan jer je to glumac čuvao od javnosti, za zaliku od Doherty koja je svoju borbu otvoreno dokumentirala za javnost.

Vijest je dodatno potresla publiku jer je stigla manje od godinu dana nakon smrti Doherty. Kolege iz serije tada su naglašavale da je McMahon privatno bio vedar i duhovit, potpuno suprotan mračnom liku demona kojeg je glumio.

Eric Dane - 2 Foto: YouTube Screenshot

Eric Dane - 1 Foto: YouTube Screenshot

Na koncu, u noći s četvrtka na petak preminuo je i Dane, kojeg fanovi pamte kao Jasona Deana, dečka Phoebe Halliwell u petoj i šestoj sezoni. Glumcu je početkom prošle godine dijagnostificirana amiotrofična lateralna skleroza, a zdravstveno stanje mu se naglo pogoršavalo posljednjih mjeseci.

S njegovom obitelji u kontaktu je bio njegov kolega iz "Uvoda u anatomiju" Patrick Dempsey, koji je glumio Dereka Shepherda, otkrivši kako je zadnji puta s njim komunicirao prije tjedan dana te da se kvaliteta Daneovog života u posljednje vrijeme toliko urušila da je izgubio govor.

"Čarobnice" su se emitirale od 1998. do 2006. i obilježile su čitavu generaciju gledatelja. Upravo zato niz tragedija, posebno smrt Doherty i McMahona koji su igrali neke od glavnih uloga, mnogi doživljavaju kao težak kraj jedne epohe televizije.

Od Danea se oprostila Alyssa Milano, koja je u seriji glumica Phoebe, o čemu više čitajte OVDJE.

