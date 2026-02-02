Željko Bebek posjetio jedno od najvažnijih mjesta hrvatske povijesti: ''Poklonio se našoj žrtvi...''

Željko Bebek iskoristio je slobodno vrijeme za posjet jednom od najvažnijih simbola hrvatske povijesti Vukovarskom vodotornju.

Legendarni glazbenik Željko Bebek ovih je dana posjetio Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatske slobode i stradanja Vukovara.

U razgledavanje muzeja došao je u društvu supruge, a njihov posjet nije prošao nezapaženo.

Zaposlenici Muzeja Vukovarskog vodotornja pohvalili su se susretom na društvenim mrežama, objavivši fotografiju uz kratku poruku: ''Posjetio nas je Željko Bebek sa suprugom.''

Fotografija je ubrzo privukla pažnju pratitelja i fanova, koji su u komentarima uputili brojne pozdrave i riječi podrške glazbeniku čija je karijera obilježila generacije.

''Bravo Bebeki'', Lijepe uspomene nek ponesu iz Grada Heroja'', ''Uzor moje mladosti, poklonio se našoj žrtvi'', ''Legenda'', neki su od komentara.

Željko Bebek Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Bebekov posjet još je jednom pokazao koliko je Vukovarski vodotoranj važno mjesto sjećanja koje rado posjećuju i poznata imena s domaće javne scene.

