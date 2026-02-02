Što to Trump skriva? Puderom prekrivena ruka svima je zapela za oko

Dok je Melania Trump slavila premijeru svog dokumentarca, svi pogledi bili su uprti u Donalda Trumpa – točnije, u njegovu desnu ruku.

Donald Trump ponovno je privukao pozornost – i to ne zbog govora ili političkih poruka, nego zbog vidljivo našminkane desne ruke.

Bivši američki predsjednik pojavio se s debelim slojem pudera na ruci na premijeri dokumentarnog filma o svojoj supruzi Melaniji, održanoj u Kennedy Centeru u Washingtonu.

Donald i Melania Trump - 1 Foto: Afp

Trump (79) već je više puta viđen s modricama na toj ruci, a Bijela kuća ranije je objašnjavala da su one posljedica čestog rukovanja i uzimanja aspirina. Ipak, činjenica da je ruku ponovno prekrivao šminkom izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama i u američkim medijima.

Sam Trump nedavno je otvoreno govorio o tome zašto se modrice često pojavljuju.

''Kažu da je aspirin dobar za razrjeđivanje krvi, a ja ne želim da mi gusta krv teče kroz srce. Ima li to smisla?'' rekao je za The Wall Street Journal, dodao je i da mu šminka nije problem: ''Imam šminku koja se lako nanosi, treba oko 10 sekundi.''

Donald Trump Foto: Profimedia

Zanimljivo, samo tjedan dana ranije Trump je viđen s modricom i na svojoj, kako ju je sam nazvao, ''dobroj ruci'', za što je tvrdio da se radilo o udarcu u rub stola.

Na crnom tepihu, dok je s Melanijom ulazio na projekciju filma vrijednog 40 milijuna dolara u produkciji Amazon MGM-a, šminka na ruci bila je jasno vidljiva.

Trumpu je Melania za oko zapela dok je bio na spoju s drugom, nije mu odmah dala svoj broj. Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

