Serijski zavodnik opet ljubi? S fatalnom milijarderkom pobjegao je na romantični vikend

Svijet ne prestaje brujati o navodnoj romansi između Kim Kardashian i Lewisa Helimtona, koja, prema stranim medijima, traje već nekoliko mjeseci.

Lewis Hamilton rijetko otkriva detalje iz privatnog života, no ovoga puta pozornost je privukao poseban vikend koji je proveo daleko od očiju javnosti, i to u društvu, prema pisanju stranih medija, jedne od najpoznatijih žena na svijetu, Kim Kardashian.

Kako piše The Sun, Kim je diskretno doputovala u Veliku Britaniju kako bi s Hamiltonom provela kratak, ali intenzivan romantični bijeg. Par je viđen u luksuznom Estelle Manoru u Cotswoldsu, ekskluzivnom odredištu koje često biraju svjetske zvijezde kada žele privatnost daleko od očiju javnosti.

Slavna reality zvijezda tamo je stigla privatnim zrakoplovom vrijednim oko 100 milijuna funti te je s Hamiltonom provela samo 24 sata. Tijekom boravka navodno su uživali u intimnoj večeri, masaži za parove i opuštanju u spa centru, a cijelo vrijeme čuvala su ih tri tjelohranitelja.

"Sve je djelovalo vrlo romantično. Iskoristili su sve što im je bilo na raspolaganju, a zaštitari su se držali po strani kako bi imali mir'', rekao je izvor za The Sun.

Kim je u subotu poslijepodne sletjela u zračnu luku Oxford, gdje su je dočekala dva automobila za kratku vožnju do imanja. Lewis je, prema navodima, stigao sat vremena kasnije helikopterom iz Londona. Izvori za strane medije tvrde da su dijelili sobu u glavnom dijelu imanja, čija cijena iznosi više od 1.000 funti po noćenju, a procjenjuje se da je cijeli boravak, uključujući spa i večeru, mogao stajati i do 120.000 funti.

Par je u nedjelju ujutro napustio imanje. Lewis je izašao na glavni ulaz, dok je Kim diskretno otišla kroz bočni izlaz. Ipak, svjedoci su primijetili čak osam kovčega s ugraviranim njezinim imenom.

Njihova romansa navodno traje već mjesecima. Zajedno su dočekali Novu godinu u poznatom skijaškom odredištu Aspen, gdje su fotografirani na istoj zabavi iako su se tada trudili ostati u sjeni. Tek se sada otkrilo da su u tom razdoblju već bili bliski te da su svoju povezanost vješto skrivali od očiju javnosti, piše Daily Mail.

Kim i Lewis prijatelji su već godinama, a 2014. godine fotografirani su u Londonu na dodjeli GQ Men of the Year Awards sa svojim tadašnjim partnerima, Kanyeom Westom i Nicole Scherzinger.

Hamiltonov privatni život godinama je pod povećalom javnosti, piše Daily Mail. Njegova najpoznatija veza bila je ona sa Scherzinger, s kojom je bio u vezi, uz prekide, od 2007. do 2015. godine.

Prije toga bio je u vezi s manekenkom Danielle Lloyd, a potom i s Jodie Ma, s kojom je proveo četiri godine. Tijekom godina povezivalo ga se s brojnim slavnim imenima, uključujući Gigi Hadid, Kendall Jenner, Rihannu i Ritu Oru, no te je glasine uglavnom demantirao.

U novije vrijeme najviše se govorilo o njegovoj bliskosti sa Shakirom, s kojom je viđan tijekom 2023. godine, no kasnije je istaknuto kako među njima postoji ''lijepo prijateljstvo''. Krajem iste godine mediji su ga povezivali i s manekenkom Julianom Nalu, bivšom djevojkom Kanyea Westa. Prošle godine medijske stupce punio je fotografijama sa Sofijom Vergarom.

Je li Kim Kardashian nova, ozbiljna osoba u životu jednog od najpoznatijih vozača Formule 1, pokazat će vrijeme.

