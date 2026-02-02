Pomaknula granicu šoka! Njezinu kreaciju držao je samo nakit na bradavicama

Američka pjevačica Chappell Roan šokirala je izdanjem na crvenom tepihu, o kojem će se još dugo pričati.

Američka pjevačica Chappell Roan privukla je sve poglede na dodjeli Grammyja 2026. pojavivši se u vrlo hrabrom izdanju, o kojem će se još dugo pričati.

Na crveni tepih stigla je u prozirnoj bordo haljini, koja je bojom bila usklađena s njezinom crvenom kosom, a neobičan kroj gotovo ništa nije skrivao.

Chappell Roan Foto: Profimedia

U početku se prekrila laganim šalom preko prsa, no dok je pozirala fotografima, maknula ga je i pokazala kreaciju u punom izdanju. Mnogi su primijetili da se haljina zapravo držala zahvaljujući metalnim ukrasima na bradavicama, što je cijelom izgledu dalo dodatnu dozu provokacije.

Chappell Roan Foto: Profimedia

Taj neuobičajen detalj rijetko se viđa na takvim događanjima i bio je jedan od najkomentiranijih trenutaka večeri. Uz haljinu je nosila crne tanga-gaćice, jednostavne crne sandale i zlatnu ogrlicu oko vrata.

Haljina je imala potpuno otvorena leđa i dugu suknju, koja se vukla po crvenom tepihu, a bila je vidljiva i velika tetovaža na njezinu tijelu. Cijeli izgled upotpunila je jakim make-upom očiju i crvenim ružem za usne.

Zanimljivo je i da ta haljina nije nova ideja. Riječ je o novoj verziji vrlo poznate haljine koju je još davne 1998. godine osmislio legendarni modni dizajner Manfred Thierry Mugler. Već je tada taj model izazvao veliku pozornost jer je bio vrlo sličan ovom koji je Chappell nosila sada. Više od dvadeset godina kasnije ista ideja ponovno je izazvala šok i oduševljenje, piše People.

Chappell Roan Foto: Profimedia

Chappell Roan, koja je ove godine nominirana za najbolju pop-pjesmu i pjesmu godine, još je jednom pokazala da se ne boji biti drukčija i da zna kako privući pozornost – čak i kad podijeli mišljenja javnosti.

Na dodjeli Grammyja ispisana je povijest: OVDJE pročitajte tko su dobitnici prestižne nagrade!



