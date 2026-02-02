Na dodjeli Grammyja ispisana povijest: Evo tko su dobitnici prestižne nagrade!

Bad Bunny, Billie Eilish, Kendrick Lamar i Olivia Dean glavni su slavljenici na 68. dodjeli nagrada Grammy u nedjelju, a na ceremoniji u Los Angelesu na kojoj su se slale i političke poruke, slavljen je i i komercijalni uspjeh i umjetnički doseg glazbenika u svim žanrovima.

Bad Bunny osvojio je nagradu za album godine s "Debí Tirar Más Fotos", čime je postao prvi izvođač koji je dobio tu glavnu nagradu Grammy pjevajući na španjolskom jeziku. Album se uvelike oslanja na tradicionalne portorikanske ritmove i odražava kolonijalnu prošlost otoka.

Taj je 31-godišnji glazbenik, vodeća figura reggaetona i latino trapa, nadmašio druge nominirane, uključujući zvijezde Kendricka Lamara i Lady Gagu.

Bad Bunny - 2 Foto: Afp

Nagrada za pjesmu godine otišla je 24-godišnjoj Billie Eilish s pop-folk baladom" Wildflower", koju je napisala sa svojim bratom i dugogodišnjim suradnikom Finneasom O'Connellom. Izvorno je objavljena 2024. na njezinu trećem studijskom albumu, a pjesma je ponovno dobila na popularnosti 2025. nakon što je objavljena kao singl, što je dovelo do nominacija i za pjesmu i za album godine.

Eilish je već poznata pojava na dodjeli Grammyja. Prije ovogodišnje ceremonije učvrstila je svoj status jedne od najnagrađivanijih umjetnica svoje generacije.

Pogledaji ovo Nekad i sad Ni Borba s ADHD-om i disleksijom nisu je je spriječile da postane omiljena forenzičarka s malih ekrana

Kendricku Lamaru pripalo je odličje za suradnju s R&B pjevačicom SZA-om u pjesmi "Luther" za snimku godine. Nagrada je to koja odaje priznanje ukupnoj kvaliteti produkcije.

Reper rođen u Kaliforniji osvojio je pet Grammyja te večeri, a osvojio je i nagradu za najbolji rap album za "GNX".

Lamar je također osvojio pet Grammyja na prošlogodišnjoj ceremoniji za svoj hit "Not Like Us", pjesmu koja je uključivala oštre kritike kanadskog repera Drakea. Središnja figura suvremene afroameričke kulture, 38-godišnji glazbenik poznat je po kombiniranju mainstreama s društveno angažiranim i zahtjevnim lirizmom.

Britanska kantautorica Olivia Dean osvojila je nagradu za najboljeg novog izvođača, što predstavlja strelovit uzlet od dosad uglavnom lokalnih angažmana.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li pratili sve korake Brune Marsa do zvijezda?

Nagrade Grammy dodjeljuju članovi Akademije za snimanje, a smatraju se najvišim priznanjima u svjetskoj glazbenoj industriji.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Ovako su hrvatski rukometaši proslavili europsku broncu!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Severina u društvu majke pokorila crveni tepih unikatnim izdanjem!