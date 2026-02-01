Ovako su hrvatski rukometaši proslavili europsku broncu!

Hrvatski rukometaši burno su proslavili pobjedu nad Islandom i osvajanje bronce na Europskom prvenstvu, dijeleći emocije, zagrljaje i slavlje s navijačima na terenu i u svlačionici.

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je protiv Islanda i tako osigurala brončanu medalju na Europskom prvenstvu.

Hrvatski rukometaši na poseban su način proslavili pobjedu protiv Islanda i osvajanje brončane medalje na Europskom prvenstvu, a emocije koje su uslijedile nakon posljednjeg sučeva zvižduka najbolje su pokazale koliko im taj uspjeh znači.

Hrvatski rukometaši slave europsku broncu - 6 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Hrvatski rukometaši slave europsku broncu - 7 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Hrvatski rukometaši slave europsku broncu - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Već na parketu uslijedilo je veliko slavlje. Igrači su se grlili, dizali ruke prema tribinama i zajedno s navijačima pjevali, dok je stručni stožer dijelio iskrene čestitke i zagrljaje. Posebno emotivni bili su trenuci u kojima su se rukometaši zahvaljivali publici, svjesni da su turnir zaključili pobjedom i medaljom oko vrata.

Hrvatski rukometaši slave europsku broncu - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Nakon utakmice slavlje se nastavilo i izvan terena, a najposebniji trenutak bio je dodjela medalja, u ovom slučaju one brončane, koja ima posebno značenje za Hrvatsku.

Hrvatski rukometaši slave europsku broncu - 9 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Hrvatski rukometaši slave europsku broncu - 10 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Hrvatski rukometaši slave europsku broncu - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Hrvatski rukometaši slave europsku broncu - 5 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Hrvatski rukometaši slave europsku broncu - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

