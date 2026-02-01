Pretraži
slavilo se!

Ovako su hrvatski rukometaši proslavili europsku broncu!

Piše I.G., Danas @ 20:52 Celebrity komentari
Hrvatski rukometaši slave europsku broncu - 10 Hrvatski rukometaši slave europsku broncu - 10 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Hrvatski rukometaši burno su proslavili pobjedu nad Islandom i osvajanje bronce na Europskom prvenstvu, dijeleći emocije, zagrljaje i slavlje s navijačima na terenu i u svlačionici.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kviz o Bruni Marsu
omiljeni hitmejker
Jeste li pratili sve korake Brune Marsa do zvijezda?
Ovako su hrvatski rukometaši proslavili treće mjesto u Europi!
slavilo se!
Ovako su hrvatski rukometaši proslavili europsku broncu!
Luciano Plazibat uz fotku ogromne tranformacije progovorio o borbi s mentalnim zdravljem
"Ovaj mjesec me satrao..."
Pobjednik Survivora uz fotku ogromne tranformacije progovorio o borbi s mentalnim zdravljem
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce
oglasio se
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce!
Duvnjak s tribina u društvu supruge i sinčića bodrio rukometaše u velikoj večeri za Hrvatsku
glasno navijao!
Duvnjak s tribina u društvu supruge i sinčića bodrio rukometaše u velikoj večeri za Hrvatsku!
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Zvijezda serije Kumovi Ana Uršula Najev zablistala je na dodjeli nagrada Cesarica
zgodna glumica
Pripijena haljina zvijezde Kumova bila je pun pogodak za svečanu dodjelu nagrada
Zlatko Dalić uručio nagradu Cesarica Marku Perkoviću Thompsonu
rijetki javni istup glazbenika
Zagrljaj koji je obilježio večer: Ovako je izbornik Dalić uručio Thompsonu prestižnu glazbenu nagradu
Antonela Srna bodrila Hrvatsku s tribina: Sestra Zvonimira Srne na polufinalu protiv Njemačke
privukla poglede
Znate li tko je ljepotica s tribina na polufinalnoj utakmici Hrvatske? Sestra je jednog od rukometaša
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce
oglasio se
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Osumnjičen za protupravno oduzimanje slobode i tjelesnu ozljedu u Zagrebu
Uhićen je
Užas u Zagrebu: Muškarac strpao ženu u prtljažnik i odvezao je u šumu, a onda je pretukao
Tijela trojice lovaca otkrivena su u šumi na Siciliji
NEOBJAŠNJIVA SMRT
Tragičan lov: Trojica muškaraca pronađena na samo nekoliko metara udaljenosti, policajce je dočekala strašna scena
Rusija obnavlja napuštenu vojnu bazu na granici s Finskom
TISUĆE VOJNIKA
Satelitske snimke razotkrile planove Rusije! Uređuju napuštenu vojnu bazu uz granicu. Vojni stručnjak objasnio za što će im služiti
show
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Zvijezda serije Kumovi Ana Uršula Najev zablistala je na dodjeli nagrada Cesarica
zgodna glumica
Pripijena haljina zvijezde Kumova bila je pun pogodak za svečanu dodjelu nagrada
Zlatko Dalić uručio nagradu Cesarica Marku Perkoviću Thompsonu
rijetki javni istup glazbenika
Zagrljaj koji je obilježio večer: Ovako je izbornik Dalić uručio Thompsonu prestižnu glazbenu nagradu
zdravlje
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Piše liječnica
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate neku od ovih 9 kožnih promjena, obavezno provjerite jetru!
Jako je važno rano ih uočiti!
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate ove kožne promjene, obavezno provjerite jetru
zabava
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
Provjerite koliko toga znate
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
Jela je popularno povrće svakog dana i pokazala šokantan utjecaj koji je imalo na njezino tijelo
Ogromna razlika
Jela je popularno povrće svakog dana i pokazala šokantan utjecaj koji je imalo na njezino tijelo
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Može li slađe?
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
tech
Panika zbog novog AI alata: Veliki pad cijene dionica poznatih kompanija
Disrupcija tržišta?
Panika zbog novog AI alata: Veliki pad cijene dionica poznatih kompanija
Objavljen popis 10 najprodavanijih telefona prošle godine
Nema iznenađenja
Objavljen popis 10 najprodavanijih telefona prošle godine
Korisnici bijesni nakon novog ažuriranja ChatGPT-a, šef OpenAI-ja priznao: "Mislim da smo jednostavno zeznuli"
Narušena delikatna ravnoteža
Korisnici bijesni nakon novog ažuriranja ChatGPT-a, šef OpenAI-ja priznao: "Mislim da smo jednostavno zeznuli"
sport
Brončani rukometaši stižu kući: Evo kada i gdje je doček hrvatskih heroja
fešta s navijačima
Brončani rukometaši stižu kući: Evo kada i gdje je doček hrvatskih heroja
Islandski izbornik naklonio se Hrvatima: "Oni su možda i najbolja momčad na svijetu u..."
Iznad svih!
Islandski izbornik naklonio se Hrvatima: "Oni su možda i najbolja momčad na svijetu u..."
Hrvatska osvojila BRONCU nakon dramatične pobjede protiv Islanda!
BRAVOOOOO!
Hrvatska osvojila BRONCU nakon dramatične pobjede protiv Islanda!
tv
ANKETA: Glavno pitanje i dalje nije razriješeno - Tko je Kaderin otac?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Glavno pitanje i dalje nije razriješeno - Tko je Kaderin otac?
Daleki grad: Čini se da je njihova ljubav ipak jača od svega
DALEKI GRAD
Čini se da je njihova ljubav ipak jača od svega
Izdaja koja se više ne može sakriti: Prošlost se vraća i prijeti svima u novim epizodama serije "Tajne prošlosti“
TAJNE PROŠLOSTI
Izdaja koja se više ne može sakriti: Prošlost se vraća i prijeti svima u novim epizodama serije "Tajne prošlosti“
putovanja
Najdulja ravna dionica željezničke pruge: Gotovo 500 kilometara bez ijednog zavoja
Indian Pacific
Najdulja ravna dionica željezničke pruge: Gotovo 500 kilometara bez ijednog zavoja
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Tajna dugovječnosti?
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Slasna napoleonka: Omiljeni recept za poljsku kremšnitu
Čija je bolja?
Slasna napoleonka: Omiljeni recept za poljsku kremšnitu
novac
Zlato nikad skuplje, nakit sve lakši: Kako talijanski zlatari prilagođavaju dizajn
Važno da je zlato
Zlato nikad skuplje, nakit sve lakši: Kako talijanski zlatari prilagođavaju dizajn
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Za probleme krive Hrvatske šume?
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Zašto Bad Bunny neće dobiti ni centa za nastup u poluvremenu Super Bowla
Najslušaniji na Spotifyju
Zašto Bad Bunny neće dobiti ni centa za nastup u poluvremenu Super Bowla
lifestyle
Glamurozno izdanje Meri Goldašić za dodjelu nagrada Cesarica
ČISTI GLAMUR
Wow! Spektakularna haljina u kojoj Meri Goldašić izgleda kao milijun dolara
Sobne biljke za koje voda iz slavine nije dobar izbor
Sporije će rasti
Ove sobne biljke ne vole vodu iz slavine, evo čime ih je bolje zalijevati
Parfemi za žene koje zaobilaze prečesto korištene miris
drugačije i divno
10 parfema idealnih za žene koje zaobilaze mirise koje svi imaju i žele
sve
Brončani rukometaši stižu kući: Evo kada i gdje je doček hrvatskih heroja
fešta s navijačima
Brončani rukometaši stižu kući: Evo kada i gdje je doček hrvatskih heroja
Islandski izbornik naklonio se Hrvatima: "Oni su možda i najbolja momčad na svijetu u..."
Iznad svih!
Islandski izbornik naklonio se Hrvatima: "Oni su možda i najbolja momčad na svijetu u..."
Hrvatska osvojila BRONCU nakon dramatične pobjede protiv Islanda!
BRAVOOOOO!
Hrvatska osvojila BRONCU nakon dramatične pobjede protiv Islanda!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene