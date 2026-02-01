Duvnjak s tribina u društvu supruge i sinčića bodrio rukometaše u velikoj večeri za Hrvatsku!

Hrvatska je pobjedom nad Islandom osvojila broncu na Euru, a s tribina ju je emotivno bodrio i bivši kapetan Domagoj Duvnjak u društvu supruge i sina.

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je protiv Islanda i tako osigurala brončanu medalju na Europskom prvenstvu

S tribina ih je u toj utakmici pratila snažna podrška navijača, a među njima je bio i nekadašnji reprezentativac Domagoj Duvnjak.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Fotoreporteri su zabilježili njegove emotivne reakcije dok je bodrio bivše suigrače. Uz njega je bila i obitelj - supruga Lucija te njihov sin Šime.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Domagoj i Lucija zajedno su još od srednjoškolskih dana, a brak su sklopili u jesen 2019. godine. Godinu dana kasnije postali su roditelji, a Lucija je po struci socijalna radnica.

