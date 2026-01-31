Naša glumica iz serije "U dobru i zlu" oduševila svojim pjevačkim talentom na dodjeli prestižnih nagrada!

Lana Ujević Telenta, glumica iz serije "U dobru i zlu", nastupila je na Zlatnom studiju u elegantnom crvenom kombinezonu i oduševila publiku.

Glumica Lana Ujević Telenta, poznata publici po ulozi u seriji Nove TV "U dobru i zlu", nastupila na dodjeli nagrada Zlatni studio, gdje je svojim vokalom i pojavom osvojila publiku.

Za ovu svečanu priliku Lana je odabrala efektan crveni kombinezon s naglašenim ramenima i dubokim dekolteom, koji je savršeno istaknuo njezinu eleganciju i scensku prisutnost.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Iznenadit će te: Ove slavne osobe imaju hrvatske korijene!

Lana Ujević Telenta Foto: Lana Ujević Telenta/Instagram

Kosu je nosila u opuštenoj punđi s nježnim pramenovima koji su uokvirili lice, dok je make-up bio decentan i u skladu s njezinim klasičnim stilom.

Pogledaji ovo Celebrity Zavirite iza kulisa! Ecija Ojdanić pokazala kako izgledaju njezine pripreme za važan događaj

Njezin nastup oduševio je publiku, a mnogi su komentirali kako je Lana spojila glumački šarm i glazbeni talent, potvrđujući status mlade zvijezde u usponu. Lana je pjevati počela još kao djevojčica, a o tome je pričala u našem IN magazinu.

''Oduvijek, to je taj klišej odgovor, ali stvarno od ful malena, mama je sa mnom dosta pjevala. Nisam se nikad službeno školovala, jednostavno me nije nikad život naveo da idem u tom smjeru. Nekako dogodila mi se gluma na neki način i onda sam studirala glumu i glazba mi je pala u drugi plan, ali sam se uvijek nadala da će mi se spojiti pjevanje i sviranje s glumom i onda se to na kraju i dogodilo'', rekla nam je Lana svojedobno.

Galerija 16 16 16 16 16

Nova TV osvojila je prestižnu medijsku nagradu u jednoj kategoriji. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zavirite iza kulisa! Ecija Ojdanić pokazala kako izgledaju njezine pripreme za važan događaj

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Tko je sve snimljen na špici? Centar naše metropole i ove subote vrvio je poznatim licima

Pogledaji ovo Celebrity Igor Mešin i Filip Detelić dobitnici su prestižne medijske nagrade Zlatni Studio!