Tko je sve snimljen na špici? Centar naše metropole i ove subote vrvio je poznatim licima

Svaku subotu centar Zagreba postane mjesto okupljanja poznatih lica, a naši fotografi uvijek imaju pune ruke posla.

Zagrebačka špica i ovog je vikenda bila prepuna poznatih lica, potvrdivši status omiljenog mjesta okupljanja domaće javne scene. Središte grada pretvorilo se u pravu modnu pozornicu, gdje su se izmjenjivali osmijesi, ležerne šetnje i upečatljiva izdanja.

Fotografi su imali pune ruke posla, jer je gotovo svaki kutak centra skrivao novo poznato lice. Stela Rade privukla je poglede prolaznika, a prorez njezine kreacije otkrio je zanimljive detalje kojima je ukrasila svoje tijelo. Detalje saznajte OVDJE.

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Na špici su fotografi snimili i našeg glazbenika Tomislava Marića ToMu. Više pročitajte OVDJE.

Tomislav Marić ToMa Foto: Josip Moler / CROPIX

Nezapaženo nisu prošli ni Olja Vori, Petra Meštrić, Robert Prosinečki, Kandžija, Fenksta, a tko je još snimljen u centru naše metropole pogledajte u nastavku ili u našoj galeriji.

Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX

Petra Meštrić Foto: Josip Moler / CROPIX

Kandžija, Fenksta Foto: Josip Moler / CROPIX

Robert Prosinečki Foto: Josip Moler / CROPIX

Barbara Mandarić Foto: Josip Moler / CROPIX

Irma Dragičević Foto: Josip Moler / CROPIX

Lamija Hasanbegović Foto: Josip Moler / CROPIX

