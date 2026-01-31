Ovaj ljepotan sa špice uskoro će okušati svoju sreću na Dori, jeste li poslušali njegovu pjesmu?

Tomislav Marić u šetnji zagrebačkom špicom ukrao je poglede prolaznika.

Tomislav Marić, poznatiji kao ToMa, uhvaćen je u ležernoj šetnji našom metropolom, a njegov modni odabir nije prošao nezapaženo.

Popularni pjevač pokazao je kako izgleda urbani stil s dozom elegancije, savršeno uklopljen u gradski ritam.

Tomislav Marić ToMa Foto: Josip Moler / CROPIX

Za šetnju Zagrebom ToMa je odabrao tamni kaput klasičnog kroja, koji je kombinirao s crnim hlačama i jednostavnim tenisicama, a cijeli outfit dodatno je podignuo upečatljivim zelenim šalom. Taj detalj unio je svježinu i boju u njegovo izdanje te dao modni pečat cijelom looku.

Tomislav Marić ToMa Foto: Josip Moler / CROPIX

Tomislav Marić ToMa Foto: Josip Moler / CROPIX

Ovog glazbnika uskoro ćemo gledati i na Dori, gdje će se predstaviti s pjesmom ''Ledina''.

U intervjuu za naš portal ogolio je dušu, a detalje pročitajte OVDJE.

