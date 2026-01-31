Pretraži
Ovaj ljepotan sa špice uskoro će okušati svoju sreću na Dori, jeste li poslušali njegovu pjesmu?

Piše H.L., Danas @ 17:28 Celebrity komentari
Tomislav Marić ToMa Tomislav Marić ToMa Foto: Josip Moler / CROPIX

Tomislav Marić u šetnji zagrebačkom špicom ukrao je poglede prolaznika.

Koga ljubi sin Dragana Bjelogrlića, Aleksej Bjelogrlić?
nasljednik
Kako izgleda Bjelogrlićev sin? Zgodni mladić sa samo 19 godina snimio je vruću scenu sa starijom kolegicom!
Nova TV nominirana je u tri kategorije za Zlatni studio
dodjela zlatnog studija!
Tko će biti dobitnik prestižne nagrade? Nova TV u finalu je u čak tri kategorije!
Kviz o poznatim osobama hrvatskog porijekla
tko je sve naš?
Iznenadit će te: Ove slavne osobe imaju hrvatske korijene!
Ecija Ojdanić pokazala kako izgledaju njezine pripreme za važan događaj
prestižna nagrada
Zavirite iza kulisa! Ecija Ojdanić pokazala kako izgledaju njezine pripreme za važan događaj
Macaulay Culkin snimljen prvi put u javnosti nakon smrti Catherine O'Hare
prizor koji lomi srca
Shrvani glumac snimljen prvi put u javnosti nakon smrti njegove filmske mame
Zvijezda serije Kumovi Ana Uršula Najev zablistala je na dodjeli nagrada Cesarica
zgodna glumica
Pripijena haljina zvijezde Kumova bila je pun pogodak za svečanu dodjelu nagrada
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Macaulay Culkin oprostio se od Catherine O'Hare
svijet tuguje
Teško je ne zaplakati na oproštaj Kevina od preminule glumice: ''Mama, mislio sam da imamo vremena...''
Lana Klingor Mihić prisjetila se teških početaka samohranog majčinstva i rasplakala javnost
rasplakala se
Teška ispovijest Lane Klingor Mihić o samohranom majčinstvu: ''Nikad neću zaboraviti prvu šetnju...''
Posljednji pozdrav Daliboru Brunu, glazbeniku koji je živio po svom i za sobom ostavio vječne hitove.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
vijesti
Stravičan slučaj na obali Mure
Traje istraga
Stravičan slučaj na obali Mure: Nađen dječak prerezanog vrata, uhićena majka
Troje ljudi u Dalmaciji prošlog ljeta privedeno je zbog nasilja
NIZ UDARACA
Makljaža na ulici: Majka udarila sina, prolaznik majku, a na kraju se uključio i suprug
Šokantno otkriće na gradskom groblju u Sisku
Malverzacije i s urnama?
Užas na groblju! Mrtve krivo ukopali, naplatili sahrane za žive ljude: "Lijesove smo pronašli u skladištu..."
zdravlje
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate neku od ovih 9 kožnih promjena, obavezno provjerite jetru!
Jako je važno rano ih uočiti!
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate ove kožne promjene, obavezno provjerite jetru
Ako radite ovih 7 vježbi, vaše tijelo stari sporije
Potvrđuju istraživanja
Ako radite ovih 7 vježbi, vaše tijelo stari sporije
Stručnjaci se slažu: Ova jednostavna navika u trgovini ugrožava vaše zdravlje!
Pazite!
Stručnjaci se slažu: Ova jednostavna navika u trgovini ugrožava vaše zdravlje!
zabava
"Kakav manijak…": Snimka s autoceste šokirala vozače, pogledajte snimku
Jao...
"Kakav manijak…": Snimka s autoceste šokirala vozače, pogledajte snimku
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Može li slađe?
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Pokazao trik za čišćenje salate koji je nekima bitno olakšao posao
Što kažete?
Pokazao trik za čišćenje salate koji je nekima bitno olakšao posao
tech
Korisnici bijesni nakon novog ažuriranja ChatGPT-a, šef OpenAI-ja priznao: "Mislim da smo jednostavno zeznuli"
Narušena delikatna ravnoteža
Korisnici bijesni nakon novog ažuriranja ChatGPT-a, šef OpenAI-ja priznao: "Mislim da smo jednostavno zeznuli"
Objavljen popis 10 najprodavanijih telefona prošle godine
Nema iznenađenja
Objavljen popis 10 najprodavanijih telefona prošle godine
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Svaka aktivnost je bitna
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
sport
Dagur Sigurdsson uoči Hrvatska - Island: "Mandić je ostao u hotelu na terapijama"
"Razočarani smo..."
Sigurdsson otkrio novosti uoči borbe za broncu: Važan hrvatski adut ostao u hotelu!
Rapsodija Hrvatske: Mini Vatreni izborili svoje drugo polufinale futsal Eura u povijesti
a sad, svi u stožice!
Rapsodija Hrvatske: Mini Vatreni izborili svoje drugo polufinale futsal Eura u povijesti
Islanđani ogorčeni: Imali su jednu molbu uoči utakmice s Hrvatskom, hladno su odbijeni
Bez popusta
Islanđani ogorčeni: Imali su jednu molbu uoči utakmice s Hrvatskom, hladno su odbijeni
putovanja
Najdulja ravna dionica željezničke pruge: Gotovo 500 kilometara bez ijednog zavoja
Indian Pacific
Najdulja ravna dionica željezničke pruge: Gotovo 500 kilometara bez ijednog zavoja
Slasna napoleonka: Omiljeni recept za poljsku kremšnitu
Čija je bolja?
Slasna napoleonka: Omiljeni recept za poljsku kremšnitu
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju više
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji (misle da) znaju više
novac
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Za probleme krive Hrvatske šume?
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Zlato nikad skuplje, nakit sve lakši: Kako talijanski zlatari prilagođavaju dizajn
Važno da je zlato
Zlato nikad skuplje, nakit sve lakši: Kako talijanski zlatari prilagođavaju dizajn
lifestyle
Što kada listovi zamije požute?
Prva pomoć
Listovi zamije poprimili su žutu boju? Evo što trebate učiniti
Elegantno izdanje Davorke Dalić za dodjelu nagrada Cesarica
SVE JE POGOĐENO
Ništa nije višak: Elegantno i samouvjereno izdanje Davorke Dalić za dodjelu nagrada
Stan od 45 kvadrata u kojem svaki element igra višestruku ulogu
TOP JE
Pogledajte kako je mladi par stan od 45 kvadrata pretvorio u svoj mali, promišljeni svemir
