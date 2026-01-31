Prorez na kreaciji Stele Rade otkrio je detalje kojima je ukrasila svoje tijelo!

Šetnjom zagrebačkom špicom Stela Rade mamila je poglede odvažnim, ali elegantnim izdanjem.

Stela Rade privukla je brojne poglede na zagrebačkoj špici, gdje se pojavila u izdanju koje je spojilo jednostavnost i efektne detalje.

Za šetnju našom metropolom odabrala je crnu pripijenu haljinu s visokim prorezom, koja je naglasila njezinu figuru i dala dozu odvažnosti cijelom izdanju.

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Styling je upotpunila pastelno ružičastom kratkom jaknicom s mekanim krznenim detaljima na rukavima, koja je unijela razigran kontrast crnoj haljini. Platforme u istoj ružičastoj nijansi dodatno su istaknule njezinu siluetu, dok su sunčane naočale i mala torbica zaokružile cijeli look.

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Kada se okrenula prorez na haljini otkrio je tetovaže na zanimljivom mjestu, a lijepa Stela osmijeh nije skidala s lica.

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Inače, Stelu ćemo uskoro gledati na Dori, a na pozornici velikog glazbenog natjecanaja predstvit će se s baladom ''Nema te''. Što nam je sve otkrila prije izbora za pjesmu za Eurosong pročitajte u intervjuu OVDJE.

