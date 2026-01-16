Stela želi predstavljati Hrvatsku na Eurosongu: ''Prošlogodišnje ''ne'' nije bilo lako, ali me poguralo''

Na Doru 2026., Stela Rade vraća se s pjesmom ''Nema te'', donoseći emotivnu baladu i zreliji, sigurniji pogled na vlastiti glazbeni put.

Na Dori 2026., Stela Rade vraća se na pozornicu s baladom ''Nema te'', pjesmom koja nosi snažnu emociju i zreliji autorski potpis.

Sa Stelom smo razgovarali o razlozima povratka, osobnom rastu, očekivanjima i planovima koji nadilaze samo jedno natjecanje.

Stela se na Doru prijavila i prošle godine s pjesmom ''Balkan Pop'', no njen singl nije prošao u uži izbor za samo natjecanje.

Nakon prošlogodišnjeg iskustva, mnogi su se pitali što je bio presudan trenutak za novu prijavu na Doru. Stela ističe kako ovog puta nije bila riječ o dokazivanju, već o pravom osjećaju u pravom trenutku.

''Nije me vodila ideja ponovnog pokušaja, nego pjesma. Kad se pojavila ''Nema te'', osjetila sam da je došlo pravo vrijeme. Dora je platforma koja traži iskrenost i hrabrost, a ovu sam se godinu osjećala zrelije i sigurnije u ono što želim reći'', kaže nam Stela.

Za razliku od ranijih izdanja, ovog se puta predstavlja baladom, što je za dio publike bilo iznenađenje jer ju hrvatska javnost većinom zna kao harmonikašicu. No, za nju je taj izbor bio potpuno prirodan.

''Dogodila se prirodno. Nisam razmišljala o žanru ni strategiji, nego o emociji. Balada je jednostavno bila najiskreniji način da ispričam ovu priču i nisam htjela bježati od toga.''

Emocija je, kako kaže, ključna nit cijele pjesme, a publiku je svjesno pustila bliže nego ikad prije.

''Vrlo je osobna, iako nije doslovna autobiografija. Ogolila sam se emotivno, a to je za mene ponekad i teže nego ispričati konkretnu priču. Pustila sam publiku jako blizu sebe.''

Takav pristup smatra i svojom najvećom snagom, osobito kada bi dobila priliku Hrvatsku predstavljati na Eurosongu.

''Donijela bih iskrenost, emociju i identitet. Ne pokušavam biti nešto što nisam – vjerujem u pjesmu, interpretaciju i trenutak. Mislim da publika to prepoznaje, bez obzira na jezik.''

Naravno, sama pomisao na predstavljanje Hrvatske nosi posebnu težinu.

''Predstavljati Hrvatsku bila bi ogromna čast i odgovornost. Osobno bi to značilo potvrdu puta kojim idem, ali i priliku da našu glazbenu emociju podijelim s cijelom Europom.''

Iako se Dora često promatra kroz prizmu natjecanja, Stela joj pristupa drugačije, bez uspoređivanja s drugima.

''Ne razmišljam o konkurenciji na taj način. Svatko donosi nešto svoje i to je ljepota Dore. Moj fokus je na pjesmi i nastupu – sve ostalo je izvan moje kontrole.''

Prošlogodišnje odbijanje, priznaje, nije bilo jednostavno iskustvo, ali je ostavilo trag koji danas vidi kao prednost.

''Nije bilo lako, ali bilo je korisno. Svako ''ne'' te ili zaustavi ili te pogura – mene je poguralo. Naučila sam puno o sebi, strpljenju i radu, i danas sam zbog toga jača.''

S baladom se, kaže, neminovno pojavila i sumnja – hoće li biti dovoljno jaka za Doru.

''Takve misli uvijek postoje, ali nisam htjela da me strah vodi. Vjerujem da snaga pjesme ne leži u tempu, nego u emociji koju nosi.''

U skladu s tim i nastup koji priprema bit će podređen upravo emociji.

''Fokus je na emociji i interpretaciji. Nastup neće biti prenatrpan, ali će biti vrlo promišljen i intenzivan. Želim da pjesma dođe do publike čista i jasna.''

Na tom putu veliku ulogu ima i njezina obitelj.

''Obitelj mi je velika podrška, ali i iskren korektiv. Znaju biti i najveći navijači i najstroži kritičari – i to mi je zapravo dragocjeno.''

Nedavno objavljeni spot, u kojem se udaje, potaknuo je i neka privatna pitanja, no Stela ih brzo razrješava s dozom humora. O udaji, kaže, još ne razmišlja.

''Ne, haha, zasad je to samo umjetnička priča. Trenutno sam potpuno fokusirana na glazbu i sve što ona nosi.''

Ambicije, naravno, postoje, ali bez pritiska i velikih riječi unaprijed. U posljednje vrijeme mnogim je izvođačima cilj Arena Zagreb, je li i njoj?

''Svatko tko se ozbiljno bavi ovim poslom mora imati ambiciju i težiti najvišim ciljevima. Arena je simbol toga. Ipak, ne opterećujem se time niti si postavljam takve ciljeve kao pritisak. Idem korak po korak, gradim karijeru strpljivo i vjerujem da se velike stvari dogode onda kada za njih dođe pravo vrijeme.''

Paralelno s Dorom, radi i na novim projektima.

''Radim na novoj glazbi i razmišljam dugoročno. Album je definitivno u planovima, ali želim da sve dođe u pravo vrijeme.''

A uz glazbu, tu je i jedan neočekivan, ali sve ozbiljniji hobi - utrke automobila.

''Još je to hobi i ljubav, ali tko zna kamo će me odvesti. Volim učiti nove stvari i izazivati samu sebe. Tko zna, možda me jednog dana vidite i u ozbiljnijem natjecanju, ako automobilski brendovi to budu prepoznali.''

No sada, prije svega, cilj je odnijeti pobjedu na Dori. Stela nastupa 7. po redu u drugoj polufinalnoj večeri Dore, 13. veljače.

