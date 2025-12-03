Pamtite li pjesmu s kojom se Stela Rade prije dvije godine prijavila na Doru?

Pjesma "Balkan Pop" zaludila je publiku nakon što ju je Stela Rade objavila, a ona sada stiže na Doru 2026.

Objavljena je lista izvođača koji će se natjecati na Dori 2026., hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, koja se ove godine održava u Austriji – točnije u Beču.

Među imenima posebno se istaknula Stela Rade, najpoznatija hrvatska harmonikašica i pobjednica našeg showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Stela Rade

Za Doru se prijavila i 2024. godine, no tada nije ušla među odabrane natjecatelje. To je, međutim, nije obeshrabrilo – objavila je pjesmu s kojom se prijavila, pod nazivom ''Balkan Pop'', a društvene mreže ubrzo su eksplodirale.

Fanovi su bili oduševljeni njezinom energijom, stilom i zaraznim refrenom, a mnogi su požalili što je nisu vidjeli na pozornici Dore već tada.

Sada joj se želja ipak ispunila – Stela ulazi u utrku za Eurosong 2026., a njezin nastup već sad izaziva veliko zanimanje publike. Na Dori će se predstaviti s pjesmom ''Nema te''.

Stela Rade

Stela Rade

Stela Rade

