S ulica talijanskih gradova na Doru: Objavljen popis natjecatelja za 2026., na popisu i odbjegli pjevač!

Objavljen je popis natjecatelja Dore 2026., među kojima su i imena koje u posljednje vrijeme nismo imali prilike vidjeti često.

Hrvatska radiotelevizija u podne je objavila popis od 24 izvođača koji će se natjecati na Dori 2026. u veljači, a pobjednik će predstavljati Hrvatsku u austrijskoj prijestolnici Beču.

HRT-ov sedmeročlani stručni žiri činili su skladatelj i glazbeni producent Tihomir Preradović, skladatelj i glazbeni producent Denis Mujadžić Denyken, pjevačica Ivana Kindl, pjevačica Mia Negovetić, radijske voditeljice Monika Lelas Halambek i Jelena Balent - glazbena urednica na Hrvatskom radiju i pjevačica, te glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija Davor Medaković.

Ovo je popis svih koji su odabrani:

Alen Đuras - From Ashes to Flame Ananda - Dora Cold Snap - Mucho Macho Devin - Over Me Ema Bubić - Vrijeme za nas Fenksta - Memento Mori Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra Irma - Ni traga Ivan Sever - Crying Eyes Jasmina Makota - Higher Kandžija - 3 ujutro Karolina Ilic - Breathe her in Lana Mandarić - Tama Lara Demarin - Mantra LELEK - Andromeda Lima Len - Raketa Marko Kutlić - Neotuđivo Noelle - Uninterrupted Ritam Noir - Profumi di mare Sergej - Scream Stela Rade - Nema te ToMa - Ledina Toni Sky – O ne! Zevin - My mind

Dora kipić Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Osim njih, odabrane su i četiri rezerve:

Gabrijel Ivić - Light Up Dorian Stipčić - Loved Gabriela Braičić (Bria) - Soho Vanessa Kralj - Tišina prije kiše

Među odabranim natjecateljima nalaze se i Marko Kutlić, koji se na godinu dana povukao s glazbene scene te je svirao na ulicama po talijanskim gradovima, Lima Len, autor ljetnog hita "Brajde" s Alenom Vitasovićem, Kandžija, Stela Rade, ToMa, Devin Juraj, Alen Đuras i Cold Snap.

Umjesto u Opatiji, Dora 2026. održat će se u HRT-ovu studiju u Zagrebu, a kao razlog selidbe navedene su financije.

