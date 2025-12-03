S ulica talijanskih gradova na Doru: Objavljen popis natjecatelja za 2026., na popisu i odbjegli pjevač!

Objavljen je popis natjecatelja Dore 2026., među kojima su i imena koje u posljednje vrijeme nismo imali prilike vidjeti često.
Hrvatska radiotelevizija u podne je objavila popis od 24 izvođača koji će se natjecati na Dori 2026. u veljači, a pobjednik će predstavljati Hrvatsku u austrijskoj prijestolnici Beču.3 vijesti o kojima se priča ''stvari se katkad...'' Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...'' evo tko je ona Suprug Blanke Vlašić javno objavio prisnu fotku s mlađahnom ljepoticom Izdanje za pamćenje Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole!
HRT-ov sedmeročlani stručni žiri činili su skladatelj i glazbeni producent Tihomir Preradović, skladatelj i glazbeni producent Denis Mujadžić Denyken, pjevačica Ivana Kindl, pjevačica Mia Negovetić, radijske voditeljice Monika Lelas Halambek i Jelena Balent - glazbena urednica na Hrvatskom radiju i pjevačica, te glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija Davor Medaković.
Galerija 38 38 38 38 38
Pogledaji ovo Celebrity Lopez u kostimu s tangicama istaknula legendarnu pozadinu, ekipa u nevjerici: ''56 godina gdje?''
Ovo je popis svih koji su odabrani:
- Alen Đuras - From Ashes to Flame
- Ananda - Dora
- Cold Snap - Mucho Macho
- Devin - Over Me
- Ema Bubić - Vrijeme za nas
- Fenksta - Memento Mori
- Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra
- Irma - Ni traga
- Ivan Sever - Crying Eyes
- Jasmina Makota - Higher
- Kandžija - 3 ujutro
- Karolina Ilic - Breathe her in
- Lana Mandarić - Tama
- Lara Demarin - Mantra
- LELEK - Andromeda
- Lima Len - Raketa
- Marko Kutlić - Neotuđivo
- Noelle - Uninterrupted
- Ritam Noir - Profumi di mare
- Sergej - Scream
- Stela Rade - Nema te
- ToMa - Ledina
- Toni Sky – O ne!
- Zevin - My mind
Dora kipić Foto: Goran Kovacic/Pixsell
Osim njih, odabrane su i četiri rezerve:
- Gabrijel Ivić - Light Up
- Dorian Stipčić - Loved
- Gabriela Braičić (Bria) - Soho
- Vanessa Kralj - Tišina prije kiše
Među odabranim natjecateljima nalaze se i Marko Kutlić, koji se na godinu dana povukao s glazbene scene te je svirao na ulicama po talijanskim gradovima, Lima Len, autor ljetnog hita "Brajde" s Alenom Vitasovićem, Kandžija, Stela Rade, ToMa, Devin Juraj, Alen Đuras i Cold Snap.
Umjesto u Opatiji, Dora 2026. održat će se u HRT-ovu studiju u Zagrebu, a kao razlog selidbe navedene su financije.
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Dekolte godine: Pokazala zašto je zovu seks bombom 21. stoljeća!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rakitićeva Raquel objavila fotografije sestre koja joj jako nalikuje!
Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda nekad najmlađa milijarderka koja sad provodi život iza rešetaka?
Pogledaji ovo Nekad i sad Susret tinejdžerskih ikona: Pogledajte kako danas izgledaju Donna i David iz "Beverly Hillsa"!