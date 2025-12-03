Lopez u kostimu s tangicama istaknula legendarnu pozadinu, ekipa u nevjerici: ''56 godina gdje?''

Jennifer Lopez u Las Vegasu je ostavila publiku bez daha zahvaljujući spektakularnom kostimu i figuri koja prkosi godinama.

Jennifer Lopez ponovno je dokazala zašto je već desetljećima u samom vrhu svjetske glazbene i scenske industrije.

Na svom najnovijem koncertu u Las Vegasu pojavila se u iznimno atraktivnom, vatrenom scenskom kostimu koji je istaknuo njezinu nevjerojatno isklesanu figuru.

Jennifer Lopez - 5 Foto: Instagram

Jennifer Lopez - 2 Foto: Instagram

Jennifer Lopez - 7 Foto: Instagram

U 57. godini života izvođačica je pokazala formu na kakvoj bi joj pozavidjele i dvostruko mlađe kolegice. Na pozornicu je zakoračila u dramatičnom kostimu u crnim i zlatno-crvenim tonovima, ukrašenom strukturiranim detaljima koji podsjećaju na plamen. Minimalistički kroj istaknuo je njezine trbušne mišiće, duge noge i besprijekornu kondiciju — rezultat njezina već dobro poznatog discipliniranog načina života, svakodnevnog treninga i stroge prehrane.

Jennifer Lopez - 1 Foto: Instagram

Jennifer Lopez - 6 Foto: Instagram

Tijekom nastupa izvela je svoje najveće hitove, istovremeno plešući koreografije koje ostavljaju bez daha, a video je sama podijelila na Instagramu.

''56 gdje????'', ''Žena izgleda nevjerojatno'', ''Body goals'', ''Woooow'', ''Ovo je razlog zbog kojeg je neki mrze, jer izgleda nevjerojatno, ali ne mari za vaša mišljenja'', nahvalili su je u komentarima.

Nedavno je Lopez nastupila na svadbi nasljednice milijardera, a basnoslovnu cifru koju je dobila za nastup pogledajte OVDJE.

Jennifer Lopez Foto: Afp

Jennifer Lopez Foto: Afp

