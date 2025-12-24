Mario Roth novom objavom na društvenim mrežama potaknuo lavinu čestitki: ''Slavim ljubav''

U krugu pozitivnih misli, zahvalnosti i ljubavi, Mario Roth obilježio je svoj 44. rođendan i dirnuo brojne pratitelje iskrenom porukom.

Frontmen grupe Vigor Mario Roth ovih je dana obilježio svoj 44. rođendan, a tim je povodom s pratiteljima podijelio emotivnu i inspirativnu poruku koja je mnoge dirnula.

''Nazdravljam i mislim, kako je tako brzo prošlo??! Nazdravljam i razmišljam o novim počecima, zahvalnosti za prošlost i hrabrom koračanju u budućnost, fokusirajući se na rast i ostvarivanje snova, a ne na godine koje nosim na leđima. Slavim ljubav, ne brojim svijeće, već uživam u putovanju zvanom ŽIVOT! HVALA svima na predivnim čestitkama. Ljubi vas Mario'', napisao je uz svoju fotografiju na kojoj pije šampanjac, a iza njega se nalaze zlatni baloni u obliku broja 44.

Poznat po pozitivnom stavu i energiji, Mario je još jednom pokazao da godine za njega predstavljaju samo broj, dok su zahvalnost, ljubav i osobni rast ono što mu je u fokusu.

Mario Roth - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''

Brojne čestitke i lijepe želje koje su mu pristizale potvrđuju koliko je omiljen među publikom i prijateljima.

''Sretan ti rođendan legendo'', ''Sve najbolje'', Sretan ročkas, Mario'', ''Nek' ti je sretan'', pisali su mu prijatelji i pratitelji.

Mario Roth - 2 Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Diskretni dolazak Martine Dalić i supruga u Arenu Zagreb nije prošao nezapaženo

Nedavno je za IN magazin otkrio novi nadimak koji su mu dali fanovi, o čemu se radi pogledajte OVDJE.

Kako izgledaju njegovi roditelji pogledajte OVDJE.

Galerija 5 5 5 5 5

Pogledaji ovo Celebrity Zlatan Ibrahimović pokazao da je i u 45. godini još uvijek u vrhunskoj formi!

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Poseban Badnjak! Severina objavom s mamom raznježila pratitelje

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Može li slađe od ovoga? Blagdanske fotke Maje Šuput i Blooma prava su božićna bajka