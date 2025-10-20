Šarmantni Slavonac kojeg žene obožavaju otkrio nam je koji su mu nadimak dali fanovi!

Mario Roth, frontmen grupe Vigor, ispričao nam je da bend okreće novu stranicu. U razgovoru s našim Davorom Garićem za IN magazin Mario je otkrio zašto su mu obožavatelji dali nadimak ''bokadžija'' te zašto mu je novi omiljeni hobi plašiti svoju prijateljicu Nadu.

Grupa Vigor i Mario Roth rade punom parom. Sviraju po cijeloj Hrvatskoj, Sloveniji i regiji. Gdje god se pojave - zabava počinje.

Mario obožava zaplesati na pozornici sa svojom publikom, a omiljeni pokret mu je onaj s bokovima.

''Hahaha... Znaš kako su me prozvali? Prozvali su me Bokadžija! Uopće ne znam odakle taj izraz dolazi, bio mi je stran! Sve to dođe spontano, ja sam jedan spontani lik, kad mi se pleše, plešem... Evo zadnji koncert nisam plesao, nešto me uhvatilo, nešto me ozbiljno štrecnulo u koljenu, i poslije na slikanju su dolazile ove naše fanice i kažu ''Mario, pa mi smo došle da malo vidimo kako mrdaš bokovima!''...a ja rekoh: ''Slušaj kako mi koljeno škripi!'', ispričao nam je Mario.

Njihov posljednji singl ''Mala'' bio je na top ljestvici nacionalnoj pri vrhu tjednima! Što je tako začaralo njihove slušatelje?

''Pa mislim da je u tome što je ta pjesma malo drugačija od svega što smo dosad radili, to je pjesma koja najavljuje promjenu malo u našem zvuku. Nisu to neke godine, da se ne lažem, ali kako ja sazrijevam iz godine u godinu, kako postajem stariji, mislim da trebam u tom smjeru ići da pjesam malo ozbiljnije tekstove, da se pozabavim malo ozbiljnijim aranžmanima'', govori Mario.

Mario uskoro ide na odmor u Italiju.

''Zacrtao sam si malo obići Napulj, nisam nikada bio, malo ću obići Pompeje, zato što volim povijest i volim te stvari. Obišao sam pola svijeta, zaista sam bio na svim kontinentima, i sve te staklene zgrade, sve je to divno i krasno od 100 katova, ali mene fascinira ta povijest, koliko je to sve staro, od kada datira, tko je sve hodao tim pločnikom kojim sada ljudi hodaju'', ispričao nam je Mario, a detalje s putovanja sigurno ćemo saznati u našem idućem prilogu.

