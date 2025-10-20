Pogledajte fotografije sa snimanja svjetski popularne serije u Dubrovniku!

U Dubrovniku je počelo snimanje finalne sezone serije Outer Banks, a glavni glumci već snimaju scene na poznatim lokacijama za završetak koji stiže 2025. na Netflix.

U Dubrovniku je započelo snimanje finalne, četvrte sezone popularne Netflixove serije "Outer Banks", a kamere su već uhvatile glavne glumce u akciji.

Chase Stokes, Madelyn Cline i ostatak ekipe vratili su se u uloge koje su ih lansirale među omiljena lica mlađe publike, a zanimljivo je da se završni dio serije snima upravo u Hrvatskoj. Dubrovnik, poznat kao kulisa mnogih svjetskih produkcija, još jednom se našao na globalnoj televizijskoj karti.

Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 6 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 7 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Na fotografijama sa seta vidi se uzbuđena ekipa, šetači i znatiželjni prolaznici, dok glumci, odjeveni u casual sportski stil, snimaju nove scene na poznatim dubrovačkim lokacijama.

Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 4 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 5 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Inače, Outer Banks je američka teen serija koja je od 2020. godine osvojila milijune gledatelja diljem svijeta. Radnja prati skupinu prijatelja koji na obali Sjeverne Karoline otkrivaju opasnu potragu za blagom i tajnama.

Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 3 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 2 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 1 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Finalna sezona dolazi 2025. na Netflix, a sudeći po prizorima sa snimanja – bit će spektakularna.

Outer Banks - 3 Foto: Profimedia

Outer Banks - 8 Foto: Profimedia

Jedan od glavnih glumaca u seriji je Chase Stokes, a tko je šarmer koji je osvojio svijet ulogom Johna B-ja, pročitajte OVDJE.

Za zavodnicu iz serije šuška se da ljubi najpoželjnijeg princa, a više o tome pisali smo OVDJE.

