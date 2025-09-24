Tko je zavodnica iz serije koja će se snimati u Hrvatskoj? Šuška se da ljubi najpoželjnijeg princa

Glumica koja će u Dubrovniku snimati zadnju sezonu hit-serije, privlači jednaku pažnju u karijeri i u ljubavnom životu.

Popularna serija "Outer Banks" svoju posljednju sezonu snimat će u Hrvatskoj, i to u Dubrovniku, a među glavnim zvijezdama je i glumica Madelyn Cline.

U seriji utjelovljuje lik Sarah Cameron, kćeri bogatog biznismena koja se zaljubljuje u mladića iz potpuno drugačijeg svijeta, što pokreće niz dramatičnih događaja i avantura.

No, tko je zapravo Madelyn Cline?

Madelyn je odrasla u Goose Creeku u Južnoj Karolini. Kao jedino dijete školovana je kod kuće te je imala mirno djetinjstvo. Majka joj je radila kao agentica za nekretnine, a otac je bio inženjer.

Već s 11 godina ljetne je mjesece provodila u New Yorku, gdje je snimala reklamne kampanje za poznate brendove poput Nexta, T-Mobilea i Sunny D-ja.

Honorarima je tada punila fond za fakultet, ali život je za nju imao drugačije planove. Iako je upisala Coastal Carolina University, 2017. godine ga je napustila već nakon šest tjedana i preselila se u Los Angeles kako bi ostvarila glumačke snove.

Upravo joj je serija ''Outer Banks'' otvorila vrata svjetske slave, a gledatelji su je imali priliku vidjeti i u hitu ''Glass Onion: A Knives Out Mystery'', ''The Map That Leads to You'' i u seriji ''I Know What You Did Last Summer''.

Iako ima samo 27 godina, Madelyn je svojim ljubavnim vezama već punila medijske stupce. Najprije je bila u vezi s kolegom iz serije, Chaseom Stokesom, zatim se povezivala s pjevačem Jacksonom Guthyjem, a potom i s poznatim komičarom Peteom Davidsonom.

Posljednjih tjedana ponovno je dospjela na naslovnice zbog grčkog princa Konstantina-Aleksija.

Na fotografijama objavljenima na profilu DeuxMoi, Madelyn je viđena u prisnim trenucima s 26-godišnjim princom u restoranu u New Yorku, gdje su izmjenjivali zagrljaje i poljupce, što je odmah potaknulo glasine o novoj vezi, piše People.

Fotke pogledajte OVDJE.

Madelyn je vrlo aktivna na društvenim mrežama, a na Instagramu je prati čak 16,9 milijuna ljudi.

