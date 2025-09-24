Fatalna splitska influencerica zbog kadrova iz bazena zaradila impozantan nadimak

Elu Jerković na Instagramu prati više od 600 tisuća ljudi, a upravo tamo svakodnevno objavljuje brojne trenutke iz svoga života.

Za fatalnu splitsku influencericu Elu Jerković ljeto očito još nije gotovo, a potvrdila je to najnovijom objavom na Instagramu.

Iako je kalendarski jesen već stigla, ona je pokazala kako je provela dan – uz bazen, sunce i opuštanje, u prizorima koji izgledaju kao da su snimljeni usred ljeta.

Ela se svojim pratiteljima na Instagramu javila iz luksuznog okruženja, gdje je uživala u kupanju na bazenu. Posebnu pažnju privukla je fotografijama u crnom bikiniju.

Ela Jerković Foto: Instagram

Prizori su izazvali lavinu rekaciju, a dobila je i impozantan nadimak.

''Top'', ''Lijepa si'', ''Ela boginja'', dio je komentara u moru emotikona vatrice i srca.

Za razliku od mnogih koji su već pospremili kupaće kostime, Ela živi po svom ritmu i ne opterećuje se datumima. Upravo zato, njezin Instagram još uvijek miriše na ljeto, a njezini pratitelji to obožavaju.

Ela je nedavno prvi put progovorila o burnom prekidu s youtuberom Adrianom Petričevićem. Više o tome pročitajte OVDJE.

Ela Jerković i Adrian Petričević - 1 Foto: Ela Jerković/Instagram

Ela Jerković - 9 Foto: Instagram

OVDJE pogledajte kako je izgledala prije estetskih operacija.

Ela Jerković - 10 Foto: Instagram

