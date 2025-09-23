Znate li tko je ova atraktivna dama? Vječni neženja ostavio ju je četiri mjeseca nakon poroda

Pet milijuna na Instagramu prati svaki korak atraktivne Jene Frumas.

Zanosna influencerica i model, Jena Frumes, godinama plijeni pažnju atraktivnim izgledom i sadržajem koji dijeli na društvenim mrežama.

Na Instagramu je prati više od 5 milijuna ljudi, a gotovo svaka njezina objava izazove lavinu komentara i reakcija.

Iako je karijeru započela kao model, danas je u prvom redu posvećena upravo društvenim mrežama na kojima gradi svoj brend.

O ovoj 32-godišnjakinji se najviše pisalo zbog njezine veze s pjevačem Jasonom Derulom, s kojim ima sina. Maleni Jason King rođen je u svibnju 2021. godine.

Jena Frumes, Jason Derulo Foto: Profimedia

Jena Frumes, Jason Derulo Foto: Profimedia

Nakon poroda, Jena je privukla golemi interes svjetskih medija i obožavatelja. Njezine fotografije obišle su internet jer mnogi nisu mogli vjerovati koliko dobro izgleda samo nekoliko tjedana nakon rođenja djeteta.

Ipak, ljubav s glazbenikom nije potrajala. Samo četiri mjeseca nakon rođenja sinčića Derulo je prekinuo vezu s Jenom.

''Jena i ja smo se odlučili razdvojiti. Ona je predivna majka, ali osjećamo da će nam razdvojenost u ovom trenutku omogućiti da budemo najbolja verzija sebe i najbolji roditelji. Molimo vas da u ovom trenutku poštujete našu privatnost", poručio je pjevač tada na Twitteru.

Jena Frumes, Jason Derulo Foto: Profimedia

Prije Derula, Jena je ljubila nogometaša Jesseja Lingarda, a s njim je prekinula u ožujku 2018. godine.

Jena Frumes Foto: Instagram

Jena Frumes Foto: Instagram

Danas je Jena fokusirana na majčinstvo i karijeru na društvenim mrežama.

Kombinacijom privatnih i glamuroznih trenutaka uspješno gradi imidž mlade majke koja balansira roditeljstvo i svijet mode, a milijuni pratitelja iz dana u dan prate svaki njezin potez.

